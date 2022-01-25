屯門曾咀中部煤灰湖或起焚化爐　料每日處理4000公噸廢物

石鼓洲焚化爐(圖)未啟用，政府已打算再在屯門曾咀中部興建垃圾焚化爐。

為實現約於2035年擺脫依賴堆填區處理都市固體廢物，環境保護署今(25日)宣布，將為發展新的「轉廢為能」設施展開規劃研究，即坊間一直稱為的焚化爐設施。環保署指，現時就屯門曾咀中部煤灰湖作可能選址，將在今年上半年展開環境影響評估及技術研究，初步設定處理約每日4,000公噸都市固體廢物，又同步在全港物色其他適合地點。

環保署表示，曾對屯門曾咀中部煤灰湖作為其中一個可能選址，進行深入研究，將會在今年上半年對選址再做評估、研究。環保署亦計劃同步展開一項全港性選址研究，物色其他適合興建此類焚化爐的地點，會全盤考慮地理位置、可用土地面積、環境影響、廢物運輸安排、處理廢物基建設施的布局等因素，未來又會結合相宜的社區設施或綠色旅遊概念。

現時屯門曾咀稔灣路已有1個污泥焚化爐正在營運，政府亦正在石鼓洲填海興建一個垃圾焚化爐。環保署指在石鼓洲旁興建中的綜合廢物管理設施第一期，I·PARK1，會是本港首個以先進焚燒技術處理都市固體廢物的轉廢為能設施，料在2025年投入服務，每日處理3,000公噸都市固體廢物。

環保署指，本港透過兩個堆填區平均每日接收共1.1萬公噸都市固體廢物，過程產生溫室氣體，令廢物處理成為近年本港主要溫室氣體排放源的第3位，為了達至2050年前碳中和，本港需擺脫依賴堆填區處理，但在有足夠的轉廢為能設施過渡期間，環保署容許2個位於新界的堆填區作有限度擴建，新界東北堆填區擴建將會於年初展開，由威立雅環境服務香港有限公司負責，而新界西的堆填區擴建100公頃的計劃，將於年內公開招標。