東方日報A1：萬人困葵涌邨　亂鬥亂怨上怨

變種病毒Omicron在葵涌邨爆發之勢未緩，衞生署衞生防護中心昨公布，該邨一周內確診人數攀升至近300人，邨內共12座大廈均發現疫蹤，鑑於疫情嚴峻，當局昨再宣布兩項措施，一是原本於今早解除5日居家隔離的逸葵樓2,700名居民，要再禁足多兩天；其次是邨內再添「重災區」，夏葵樓因新增10宗確診個案，須「封樓禁足」，即該邨先後有逸葵樓、映葵樓及夏葵樓被封樓禁足，近萬人在春節將至之際被迫「坐疫監」，因為禁足措施混亂，怨上加怨。

行政長官林鄭月娥宣布延長逸葵樓的封樓令時指出，葵涌邨患者分布的座數已超過10座樓宇，不過當中九成多的個案，集中在逸葵樓、映葵樓及夏葵樓。第一座於葵涌邨爆疫的逸葵樓，至今已有接近200染疫者，屬邨內確診個案最多的大廈，故當局決定把原本於今日完成的圍封強檢行動，延長兩天到28日，強調圍封強檢的目的是盡快發現邨內受感染的人士，切斷傳播鏈。政府會部署逾1,800人進行相關行動，亦會加派人手完善配套。

港府突然延長逸葵樓的封樓禁足期限，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨午舉行的疫情記者會上解釋，截至昨午3時，葵涌邨累計近300人確診及初步確診（見表），當中，逸葵樓最多，共有184人感染，涉及120個單位；映葵樓有63人感染，涉及43個單位；雅葵樓有4確診人士，涉4單位；春葵樓3人，涉及3個單位；夏葵樓有13人，涉及5單位；旭葵樓有兩人，涉及兩單位；翠葵樓有兩人，涉及兩個單位；綠葵樓、芊葵樓、曉葵樓、碧葵樓及百葵樓各一人中招。房屋署昨日亦公布，一名居於葵涌邨映葵樓的特遣行動小組的管工初步確診，他的辦公室位於九龍鳳德邨，本月20日最後一天往辦公室上班。

張竹君昨被問及延長逸葵樓禁足兩日後，會否仍無法控制疫情時指，逸葵樓個案的一般潛伏期較短，難以一概而論，因部分患者潛伏期較長，穩陣起見是隔離14天。而且，現時已有個別個案是家人病發，市民在檢疫中心確診，可見未必第一次檢測便發現中招。

林鄭月娥較早前則指，葵涌邨的累計確診和初確數字迅速增加，由前期即1月20日的9宗，到當局於22日交代進一步措施時的105宗，其後遞增至23日累計的173宗，至前日已突破200宗。對於外間有意見認為，政府防疫措施不夠斬釘截鐵，若一齊圍封禁足葵涌邨所有大廈，效益應更好，當局強調，暫時未看到需要對邨內另外10多座樓宇圍封5天。

政府強調，每次作出的抗疫決定均「以科學為主」，原則是考慮有多少個確診及初步性個案；以及個案之間的分布，又表示會加派人手做好配套，包括維持邨內和樓宇內的清潔及飯盒派送等，又透露已在葵涌邨均部署來自10多個部門、逾1,800名職員進行有關行動。另外當局亦在葵涌邨各處設立了10個流動採樣站，提供每天30,000人次的採樣。

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