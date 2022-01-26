今增100宗本地個案　其中7患者源頭不明均疑染Omicron

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(26日)新增107宗確診個案，當中7宗屬輸入病例，其餘100宗為本地個案，包括93宗與其他個案相關，及7宗均懷疑感染Omicron變種病毒的源頭不明病例。今日另錄得超過130宗初步個案，其中約50宗為輸入個案。

張指出，葵涌萬寧貨艙新增1宗個案，現時累計4宗；彩雲一邨長波樓1名保安確診，大廈早前有2名居民確診，該保安為黃大仙豪苑居民的家人，均帶有L452R變異病毒。他們常到現崇山商場酒樓，之前有1名曾到此修理升降機的人感染，懷疑他們互相感染，3人均去過洗手間，而電梯工人未有進入酒樓，相信有機會是洗手間感染Delta變種病毒。張呼籲曾到訪現崇山商場的人士做檢測。

荃灣悅來坊AEON合共5人確診，包括賣乾貨，賣魚，保安等，其中2人居於逸葵樓；逸葵樓現時累計4名保安確診，1人列初步個案；另有1名逸葵樓居民曾到訪四季餐廳，於飛亞食堂工作，該食堂出現小型爆發，新增2宗個案；葵香園亦有新增確診；長沙灣有2名工作人士曾1月14日中午到紅葱頭食飯，餐廳懷疑出現爆發，有1名曾到訪，居於豪苑一座低單位人士中招，故餐廳有2枱客出現確診者。

葵涌象山邨地盤合共有5名員工及家人確診，大部分於檢疫中心確診，其中有人在李鄭屋官立小學讀書，相信與檢疫酒店群組相關。另外，有部分個案居於藍天海岸或附近樓宇，他們均曾到1個露天地方踢球，未必互相相識，目前有5宗個案患者都去過，故相信有相關。

源頭不明個案有7人，包括1名40歲男子，居於馬鞍山烏溪沙邨；26歲男子，為香港藝能協會治療師，居於荃灣昌寧大廈；47歲男子，居於勝利道地盤附近，於北角上班，未知是否與地盤群組相關，男子於電氣道AIA Tower工作；67歲女士，為機場洗手間清潔工，負責中場客運大樓地下的職員洗手間，尚待基因分析，居於青衣宏福花園2座；國泰城1名37歲女安檢確診，居於大窩口邨富逸樓；32歲男子，於太古城任職保安，居於炮仗街立基大廈；72歲女士，居於大窩口邨富強樓，但並非2號或3號單位，已經退休，有到附近街市活動。