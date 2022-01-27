4青年涉企圖破壞輕鐵站　3男罪成判囚18個月

警方於2019年9月在屯門截查一輛私家車，發現鐵錘、螺絲批、面罩等物品，以及印有警務人員資料的「街招」。事後警方更在該輛私家車的「黑盒」（行車記錄儀）錄影片段內，揭發有3男1女當晚較早時間曾商討破壞輕鐵站的設施。其中3男早前經審訊後被裁定一項串謀刑事損壞罪罪成，法官姚勳智今（27日）指案件嚴重之處是正直社會事件發生期間，公共設施遭受破壞，令眾多市民感到不便，而被告的行為將對上班的市民造成不便及混亂，幸在實行前已被截獲，考慮後將3人各判囚18個月。

3男被告依次為李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員），他們被控一項串謀刑事損壞罪，控罪指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。辯方求情指，各被告均品性善良，做事認真盡責，惜受社會事件影響而做出愚蠢行為。

控方案情指警員於當日凌晨在屯門截停載有3名男被告的私家車，並在車上發現鐵錘、螺絲批、扳手和鉗等，警員後檢取了車內行車記錄儀，當中錄下了他們的對話，並在被告手機資料中揭發女被告亦參與在內。他們車內的對話內容顯示途經路線、商討如何破壞輕鐵站、逃走路線等，如有男聲指「搞咗市中心...市中心同埋...我想搞埋碼頭」、「未做過啲咁壞嘅事，好緊張」、「攞錘爆囉，攞士巴拿同埋錘」、「一定係搞碼頭」等。控方指從有關對話可見，4名被告已達成協議進行破壞。另案中的一名女被告，她經審訊後已被裁定罪脫。

案件編號：DCCC 720/2020