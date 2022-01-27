九巴引16輛新電動單層巴士　農曆新年後優先行彌敦道觀塘道

九巴引入16輛新一代純電動單層巴士，農曆新年後投入服務，新款電巴將優先行走繁忙路段，例如彌敦道及觀塘道等，詳情正與運輸署商討。新款電巴比現役同一車廠生產的的單層巴士輕4%，載客量則16%，可載81人，只須1小時40分鐘便可充滿電，行駛約200公里，充電速度比以往快2小時。

16輛新款電巴車身以「電光綠」為主色，配備多個先進系統，包括「電池管理系統」和「水冷系統」。前者監察電池效能及狀態，後者可更有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能。新車同時引入「輪邊驅動系統」，把俗稱「摩打」的電動機安裝在車輪內，直接驅動巴士行駛，毋須變速器和傳動軸系統，提升傳動效率，節省維修成本，也釋放更多車廂空間。

為協助新款電巴盡快投入服務，中電為九巴提供技術支援，建議率先在九龍灣及荔枝角車廠，利用現有的電力容量設置可供快速充電的直流電充電設施，節省工程成本及時間，並可應付電巴全日運作的電力需要。

九巴及龍運目前有30輛單層電巴，連同去年自資訂購的52部雙層電動巴士，預計今年年底將擁有逾 80 部電動巴士。為擴大環保車隊，九巴陸續在現有車廠增設充電設施，又計劃在屯門和大埔，興建兩座電動巴士多層車廠，料可提供850個快速充電巴士泊位。

另外，九巴亦在11個車廠、3,000 個巴士站，以及1,000部巴士，安裝超過2萬塊太陽能光伏發電板，預計每年可產生超過1,000萬度電，相當於全港750萬市民每人8分鐘的用電量，亦相等於為香港種植大約23萬棵樹去吸收二氧化碳。