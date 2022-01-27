田徑教練涉非禮女學員案　被告認與事主擁抱接吻

田徑男教練被指於3年前，帶隊在本地及外地集訓期間，多次相約當中一名當時14歲女學員到他房中，以按摩為名摸對方胸部並打圈，後更得寸進尺，疑濕吻且身壓女學員，並隔衣以下體壓向對方私處。案件今(27日)在區院被裁定表證成立，被告決定不自辯，案件押後至2月8日待雙方進行結案陳詞後裁決。另外，法官裁定被告被捕後的錄影會面可用作呈堂證供。被告在會面雖無清楚確認，但認與女學員有「甚至是情侶的關係」，惟否認曾對女學員摸胸非禮，回答提問時更要求警員「定義下胸部嘅位置」，又問「乳房嘅定義去到邊」。

33歲被告楊競雄，被控於2019年7月至2020年8月間，分別在東京、廣州、及在香港屯門和荃灣，4度非禮女童X。控方指X案發時年僅14至15歲。辯方反對把被告的警誡供詞及錄影會面呈堂，指被告乃在警員誘導下才說出有關供詞，法官最後裁定可接納為證供。

被告被捕後，於警誡下稱「呢件事我處理得唔好，我知道錯喇」。他其後在錄影會面中，解釋指與X除是師徒關係，亦存曖昧、甚至是情侶關係，而師生戀是大忌，及「唔應該同個咁細個嘅」，認為這處理得不好；做錯則是指不應開始這段關係。對於被指控的4次事件，包括指他對X摸胸及乳頭等非禮，被告期間要求警員「定義下胸部嘅位置」，警員指是乳房，被告又問警員「乳房嘅定義去到邊」，及後才回答並沒有摸X乳頭或側邊位置。被告又強調每次均得到X同意，他才會替X按摩。

被告又表示與X多次拖手，「拖手，唔知世界人點睇，或者阿sir你點睇啦，拖手唔係鍾意我咩」。後在屯門那次，他與X對望，「好似電影咁，大家test(試)緊對方，唔抗拒就開始kiss」，亦有互相擁抱，更指2人接吻時X並沒表現抗拒，讓他感覺對方也喜歡他。被告指他對X「唔知算唔算係試愛」，曾向X表達她是特別，但不希望給予X壓力，他亦想知道X有否男朋友。「我覺得好核突嘅，你知我咩歲數，同一個咁細歲嘅人開始……佢錫我代表鍾意我，否則會say no，我好想知佢點諗」。被告亦指沒有刻意以下體摩擦X，又稱「我嘅身體私處唔知咩結構上有咩問題」，在正常情況下不會有生理反應，最後又補充「我自己有啲原因，我未至於唔得嘅，但呢種程度係唔會有反應」。而被告談及該部分問題時，關注到他與警員的對話會否保密，而不會向媒體發放，警員則向他重複警誡說話，指他所言有機會用作呈堂證供。

案件編號：DCCC 164/2021