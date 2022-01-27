禁晚市延長公園當飯堂　望垃圾開餐成常態　飲食業欲哭無淚

全港食肆禁晚市堂食至下月17日，各食肆、酒吧、健身室等指定處所需繼續關閉。意味農曆新年旺季生意盡失之餘，情人節亦無燭光晚餐。有市民不滿當局安排，直言「香港人都需要食飯」、「要我地考慮政府感受時，政府應先考慮市民感受」。食肆方面，有酒樓指早已「打定輸數」，預計禁令延長兩星期，再流失200萬元生意。即使應節盆菜熱賣，亦難彌補損失，盼政府再提供抗疫補貼；另有食肆負責人對當局決定感到既憤怒又無奈，直斥「根本無得做，每日帶住1萬(港)蚊回來蝕」。

食肆負責人馬小姐表示，餐廳主要靠晚市堂食生意為主，自本月7日停晚市堂食起，其餐廳經已「蝕住做」，晚市生意比過往少了7成，又指到現再延長14天，「每日蝕1萬，最少都要蝕多14萬」。她續補充，人工、食材、租金等共需每月開支60至70萬港元，惟現在營業額大概每月只得20多萬港元，就算加了防疫基金的補貼，都遠追不及支出。

另一食肆負責人何先生表示，現只能夠在該環境中作適當的轉變，如改向晚市外賣生意入手，包括設立外賣自取9折優惠、或與外賣平台合作等，盡量彌補損失。

市民陳先生表示，政府延長防疫措施，打亂了其原定計劃，他更怒斥措施達不到防疫目的，「明眼人都心知肚明」，指停晚市後，坐公園食飯的市民反而有增無減，故不認為比堂食安全，又認為晚市堂食對從事夜更工作的人士是非常重要，稱「香港人都需要食飯」。他建議政府制定相關政策時，應先代入考慮市民感受。

另一市民鄭小姐直言香港疫情根本不能達致「動態清零」，不斷延長防疫措施亦無補於事，不能阻止市民外出，又指病毒無時間性，不會只存在晚上，故對禁晚市堂食決定難以理解，她建議政府防疫措施反應向「該如何與病毒共存」為首要考慮。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，以一間過萬平方呎的中式酒樓計，第五波疫情爆發以來，新春檔期被禁止晚市堂食四星期，估計損失近400萬元生意。禁令一再延長多兩星期，估計再少200萬元生意，總損失超過600萬元，形容業界欲哭無淚。

梁表示，疫情肆虐下，近期甚少有食客訂團年飯，不少食肆惟有推出外賣盆菜自救。以旗下酒樓為例，下周一(31日)即年廿九已賣出過百盆盆菜，銷情雖然不俗，但數萬元生意額只是九牛一毛，難與傳統晚市堂食作比較。他又指，第五輪抗疫基金向大型中式酒樓最多發放25萬元，幫補非常有限，盼政府下輪措施可增加補貼。

飲食界議員張宇人對延長決定感到失望，估計飲食業總損失接近200億元，建議下一輪資助大幅加碼，並可應參考第二輪資助金額；重推保就業計劃，簡化申請及核實程序，亦能解決業界燃眉之急。