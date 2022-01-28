26地方納強檢　包括美孚新邨第3期

政府周五(28日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。包括21個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，及5個污水樣本檢測呈陽性的地點。

21個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點：

1.筲箕灣阿公岩道明華大廈B座

2.如意洗衣廠有限公司 屯門建旺街 4 號利通工業大廈5樓

3.喆麗控股有限公司 葵涌葵昌路KC100 8樓C室

4.中華基督教會望覺堂啟愛學校 長沙灣深旺道110號

5.九龍城沐寧街龍譽1B座

6.新輝(建築管理)有限公司 灣仔新鴻基中心44樓

7.將軍澳市中心地段第131號地盤

8.真味鮮廚 將軍澳海悅豪園商場地下

9.保良局第一張永慶中學 慈雲山蒲崗村道173號

10.彩雲(一)邨(包括商場) (所有保安及清潔工)

11.九龍巴士公司上水石湖墟車廠 上水石湖墟新運路

12.天水圍天華邨華逸樓

13.四洲美利飲食有限公司 屯門天后路18號南豐工業城第五座7樓

14.美孚新邨第3期百老滙街41-43號

15.坤香園貿易有限公司 荃灣橫龍街17- 33號明華工業大廈11樓C室

16.粉嶺華明邨信明樓

17.大圍碧田街 2 號美柏苑

18.九龍灣彩盈邨盈康樓

19.嘉濤耆樂苑 屯門井財街7號力生大廈 地下8-12號鋪

20.荃灣花園吉祥閣(D座)

21.長沙灣副食品批發市場(蔬菜市場部份) 九龍欽洲街西36號

5個污水樣本檢測呈陽性的地點：

1.沙田博康邨博智樓

2.沙田博康邨博逸樓

3.沙田博康邨博泰樓

4.東涌映灣園第4期聽濤軒第16座

5.東涌映灣園映灣薈

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。