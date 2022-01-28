26地方納強檢　包括美孚新邨第3期

2022年01月28日 00:51
  • 東網電視
    更多新聞短片
    強制檢測的26個指定地點，包括美孚新邨第3期。
    政府周五(28日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。包括21個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，及5個污水樣本檢測呈陽性的地點。
    21個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點：
    1.筲箕灣阿公岩道明華大廈B座
    2.如意洗衣廠有限公司　屯門建旺街 4 號利通工業大廈5樓
    3.喆麗控股有限公司　葵涌葵昌路KC100 8樓C室
    4.中華基督教會望覺堂啟愛學校　長沙灣深旺道110號
    5.九龍城沐寧街龍譽1B座
    6.新輝(建築管理)有限公司　灣仔新鴻基中心44樓
    7.將軍澳市中心地段第131號地盤
    8.真味鮮廚　將軍澳海悅豪園商場地下
    9.保良局第一張永慶中學　慈雲山蒲崗村道173號
    10.彩雲(一)邨(包括商場)　(所有保安及清潔工)
    11.九龍巴士公司上水石湖墟車廠　上水石湖墟新運路
    12.天水圍天華邨華逸樓
    13.四洲美利飲食有限公司　屯門天后路18號南豐工業城第五座7樓
    14.美孚新邨第3期百老滙街41-43號
    15.坤香園貿易有限公司　荃灣橫龍街17- 33號明華工業大廈11樓C室
    16.粉嶺華明邨信明樓
    17.大圍碧田街 2 號美柏苑
    18.九龍灣彩盈邨盈康樓
    19.嘉濤耆樂苑　屯門井財街7號力生大廈　地下8-12號鋪
    20.荃灣花園吉祥閣(D座)
    21.長沙灣副食品批發市場(蔬菜市場部份)　九龍欽洲街西36號
    5個污水樣本檢測呈陽性的地點：
    1.沙田博康邨博智樓
    2.沙田博康邨博逸樓
    3.沙田博康邨博泰樓
    4.東涌映灣園第4期聽濤軒第16座
    5.東涌映灣園映灣薈
    詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽： http://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220127.pdf
    政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease