陳肇始料疫情未見頂　檢疫設施爆滿或推居家檢疫

第5波疫情仍然嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今（29日）表示，現時未能估計疫情走勢，個案可能未見頂，由於變異病毒株Omicron傳播性高，當局預計可能會在短時候出現多宗個案。她透露，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，或需要以家居檢疫取代。

陳肇始在電視台節目中表示，近期疫情走勢很快，當局每一日皆需要作評估。被問及政府早前圍封逸葵樓、映葵樓及夏葵樓，有居民憂慮排隊做檢測會增加交叉感染風險，陳肇始指排隊的地方並非在室內，空氣流通佳，若排隊做檢測期間居民保持社交距離，應不會構成好大問題。

對於政府早前公布下月24日推行「疫苗通行證」，陳肇始指留意到市面不少地方人流較多，如超市及街市等，當局在推行時除考慮處所的傳播風險，亦會考慮應用在處所時的可行性，並強調現時本港接種率已接近80%，相信推動措施困難不大，惟即使推行措施，一旦疫情再爆發，她仍不排除會關閉部分處所。