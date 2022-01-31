專家指二代疫苗出現才可考慮與病毒共存　否則每日數千起確診

對於有專家指Omicron很難清零，認為本地接種率達八成就可考慮逐步放寬防疫措施、「與病毒共存」。對此，呼吸系統專科醫生梁子超今早(31日)在電台節目表示，「與病毒共存」策略是當政府在經濟、民生及防疫策略上失敗，被迫選擇的半投降模式，他認為本港現階段沒有理由不戰而降。梁指，香港過去並未有大型爆發、死亡率亦不高，在目前疫苗接種率不足的情況下，如果改為「與病毒共存」策略，預計將在1個月內，每日確診病例會飆升至數以千計。

他續指出，清零是為了爭取時間讓藥廠研發疫苗及抗病毒藥物而非長遠政策，並同時盡可能保護生命及經濟。他認為，起碼要等到絕大部分80歲以上長者已經接種2劑新冠疫苗，或者三至五月有抗病毒藥物抵港，減少染疫者出現重症，甚至是第2代疫苗面世時，才可以改用「與病毒共存」，否則屆時會有8成人受感染，醫療系統會守不住。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆提出，香港應為新冠病毒演變為風土病準備「退場計劃」，但先決條件是接種率達到9成、死亡率低於千分之一，屆時便可因應情況調節社交距離措施。

劉宇隆表示，目前應做好將所有年齡層的接種率推高至9成，令死亡率貼近流感死亡率，並思考如果退場，社交距離措施應如何調節，他相信香港如果退場，或需時最少3個月至半年左右。

劉又引述中國工程院院士鍾南山說，只要死亡率低過千分之一，便有條件思考如何與病毒共存，而香港作為國家一部分，會與國家政策掛鈎，因此香港要做好相關預案。他以新加坡做例子，當地有退場經驗，現時確診宗數每日可達5,000宗，本港當局可思考，如本地出現5,000宗確診，屆時應如何分流患者入院或家居治療等，同時要與醫管局有緊密聯繫，取得相關數據以調整社交距離措施。