今增129確診　其中22人源頭不明　創第5波疫情新高

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(2月1日)大年初一新增129宗確診個案，當中27為輸入個案，其餘102宗屬本地病例，其中9人帶有L452R變異病毒株，懷疑感染Delta變種病毒，81宗疑染Omicron，餘下12宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。本港個案至今累計14,326宗。另錄得逾90宗初步個案。

張續指，今日個案中有22宗源頭不明，是第5波疫情以來最高數字，顯示社區有多條隱形傳播鏈，希望愈多人進行檢測能協助追查源頭。由個案12872起計，暫時共有98名病人未找到源頭。而餘下80宗個案則與早前病例相關。

黃大仙彩雲(二)邨明麗樓昨晚(1月31日)有3個16坐向單位出現確診個案，因此部分16及17坐向單位住戶要撤離。源頭不明個案中，涉及Omicron的病例包括1人居於西營盤、在荔枝角工作，而大坑東邨東滿樓有不同坐向的2單位住戶中招，而土瓜灣、紅磡、長沙灣、深水埗、屯門、元朗、沙田等地亦有確診個案。至於源頭不明的Delta個案患者則住在油塘及太和邨。

張竹君表示，東滿樓、美新大廈的個案與早前個案相隔一段時間，估計與早前個案無關，應是在社區感染。而現時葵涌區出現零星個案，尤其葵涌邨有多個新個案，張指已預期有散發個案，只要不是大爆發，仍可以接受。另外，張表示全基因排序分析顯示，在機場工作的早前確診者，即個案14013及13945，與上周二(1月25日)抵港的尼泊爾航班多名確診者一樣，懷疑是該時段被感染。

此外，仁濟醫院骨科復康病房1名行政助理確診，該患者因喉嚨不適而上周六(1月29日)在私家醫院求診，其後驗出病毒，在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離。他最後上班日期為上周五(1月28日)，主要工作是骨科復康病房的文書工作，不會接觸病人。另一名病人助理曾跟上述確診者用膳，暫時沒有中招，已被列為密切接觸者。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，局方與衞生防護中心專家有商討出院條件，由於現時確診個案眾多，會再討論出院準則，適時公布，當符合出院條件，衞生署會解禁隔離令，醫院亦會准許病人出院。而CT值方面，醫管局一直與香港大學合作，將樣本送往大學進行化驗，會轉交科學委員會考慮出院條件。

劉公布，截至今早9時，共有26名確診病人在過去24小時康復出院，總計至今共有12,806人康復出院。現時共有1,103名確診患者，分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫，全部病人情況穩定。