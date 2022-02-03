梁子超憂確診海嘯式爆發　促增發1個月生果金誘長者打針

第5波疫情如狼似虎，有一發不可收拾之勢，呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在電台節目表示，源頭不明數字不斷增加，並擴散到不同區域，反映疫情處於上升軌道，亦顯示現時防控措施並不足以應付，並指如果疫情進一步惡化，確診速度加快，有機會海嘯式爆發。

梁認為，政府收緊防疫措施若然有成效，確診數字通常在1星期內會呈下降趨勢，認為現時須加大加快污水監測、社區檢測等，當驗出陽性個案，亦要加快跟進。另外，他指若想再提高長者及院舍接種，建議政府提供誘因，例如向接種疫苗的長者豁免院舍收費、額外發放多1個月的生果金等。

對於政府要「動態清零」，梁認為若要實行，當局必須有明確計劃或中期指標等，並告訴市民要如何做，例如可否考慮在短期內進一步減少外出。他又指，除了家庭聚會，商場、宗教活動等任何有聚集的地方，都會有傳播風險，當局要帶頭呼籲，避免一切社交接觸等，認為目前需要大家一齊努力。

他亦提到，本港沒有可能做到全人口排查，應在社區提供方便的檢測服務，除了醫生要為病人檢測，市民或未必想在過年時求診，社區應提供方便的深喉唾液檢測包及快速測試套裝，當局亦要及時跟進個案。