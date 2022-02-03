輝瑞倡6個月嬰接種復必泰　專家指本港不必跟風　憂影響器官發育

Omicron變種病毒持續擴散，港府隨即順勢谷針，5至11歲兒童上月21日可接種由內地研發的科興疫苗，而本月16日起更可接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（3日）在電台節目表示，美國藥廠輝瑞日前已向美國當局申請，為6個月大至5歲的幼兒接種復必泰疫苗，但他認為本港情況與美國不同，應等待更多數據，再決定是否調低接種年齡。

崔認為，香港疫情較美國輕微，對於為幼兒接種疫苗要小心處理，若一下子由為5至11歲兒童接種，跳到為6個月大以上的兒童接種是太快，而且該年歲段幼兒正值器官發育期，應視乎情況而為他們接種。他又提到，本港為5歲至11歲兒童接種疫苗後，接種率有機會達近9成，故不用太心急再去降低接種年齡。

他又提到，藥廠默沙東的新冠口服藥最快3月份抵港，若配合家居治療，相信有助減輕醫療負荷，而藥物5日療程的價錢大約是3,000元，與入住醫院一日的價錢差不多；但他補充指，默沙東研發的新冠口服藥效用，比另一款輝瑞藥廠研發的口服藥低，輝瑞口服藥可減低住院及死亡風險比率達88%，默沙東則只有30%，兩者分別有肚瀉肌肉痛和作嘔作悶及頭暈等副作用，都屬於不太嚴重的副作用，2款藥都適用於感染Omicron或Delta變種病毒，適合病情輕度至中度、並予有重症風險的患者在家服用。