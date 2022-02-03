紅磡街市與確診個案有關連 今午6時起關閉消毒

新冠肺炎疫情持續，食物環境衞生署今日(3日)宣布，因應有個別確診個案與紅磡街市有關連，為審慎起見，該街市將於今日提早兩小時於下午6時關閉並於明日(4日)全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。食環署會繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街市進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

署方表示已即時清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦呼籲街市檔戶清潔消毒其攤檔範圍。街市附近範圍街道亦將安排人員清洗。

食環署會與街市檔戶保持聯絡，並要求他們於街市重開前，前往社區檢測中心接受免費檢測並取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在本周六(5日)重開街市。

除日間的恒常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街市進行徹底清潔。在前年下半年開始，機電工程署已協助食環署檢視其街市的換氣量，並在有需要時安裝空氣淨化設備。

疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。