派遞郵差將於本月28日起實行5天工作　櫃位服務維持正常

本港多個行業實施5天工作天多時，但郵差周末仍舊需要工作。郵政工會向本報記者表示，政府將公布自本月28日起，派遞人員會由現時的6天工作改為5天工作制，周一至周五的工時會延長至9.5小時，料派遞服務會提早，受惠郵差有約2,000人。郵政局櫃位服務、空郵中心、中央郵件處理中心則維持6天工作不變。工會代表指5天工作制已爭取近20年，終見成果，但期望5天工作下一步推展到全體職員。

香港郵務職工會理事長張偉權指，縮短工作天後，郵差可以每年平均多約52天假期。他認為新措施不會影響服務質素，因派遞人員整周48小時工時不變，故平均每天工時只會增加1.5小時，料派遞服務會因此提早。工會自2009年起開始爭取5天工作制，至今終達成，惟現時只有派遞人員受惠，未有套用在郵局櫃位服務，張偉權認為與市民多在周末取件有關，料本港自助寄件智能櫃數目增加1倍至200多個時，可減輕派遞壓力，屆時將有條件商討櫃位職員工時調整。

另外，張偉權又指疫情下空運、航運受影響，不少貨船等要取消，但寄件數見未有大減，令前線工作人員「吃不消」，又透露在近半年，運往英國、加拿大、澳洲的貨量激增，是過往1、2年的3、4倍，超出預期，但未能估計是否與港人移民潮有關。