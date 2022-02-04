你要知：洗面次數有講究　清水洗面非最好？

冬天氣溫下降會影響皮膚代謝速度，也會減緩油脂分泌，而暴露於冷風下也容易使肌膚表皮的水分被帶走，這些因素可能會使皮膚產生缺水脫皮、紅腫乾癢現象。所以冬天要特別小心保養皮膚，有人以為用勤用清水洗面就可以保濕，但原來是謬誤，就由皮膚科專科陳厚毅醫生講解原因。

夏天油脂分泌旺盛，暗瘡才容易出現，但為何冬天都會多暗瘡？「冬天時由於濕度溫度偏低，其實較多人有皮膚問題，尤其是皮膚乾燥或者濕疹問題。」陳解釋，皮膚乾燥是因為溫度下降，皮膚鎖水能力變差，所以有些人會脫皮，感覺乾燥有皮屑，都是皮膚乾燥，嚴重不處理好，有機會皮膚過敏，或者逐漸變成濕疹。另外長期戴口罩亦有關係，「有時早上要戴上班要戴，不停戴阻塞毛孔，暗瘡都多了，位置和平時有些不同，最主要圍着口罩附近，可能這個位置以及下巴位。」

近年流行「斷肌食」，強調避免用護膚產品，改用清水洗面，認為純天然無添加，可以更有效護膚，但陳直言未必有用，「如果用清水洗面，尤其是油性面部或者比較污糟的面部，未必適合。因為清水未必能夠控油，未必能夠將身體面部污垢洗走，所以如果純粹用水洗面要小心。」陳建議無論濕疹，或者皮膚乾燥敏感，都要使用溫和潔膚產品。如果是屬於「暗瘡皮膚面」，面油比較偏多，選擇控油產品洗面效果更好。

有人感覺面部太多油，就以為經常洗面可以洗走油脂更乾淨，但陳提醒洗面太多其實更傷皮膚，「不少人因為希望洗面乾淨控油更好，就不斷洗面。但始終水控不到油，而且因為洗面太多，反而令油脂保護膜受損。本身已經沒太多水分，再因為不斷洗面，就更加水油不均，可能油性變更油，乾燥變得更乾燥，有機會洗到皮膚過敏，甚至有濕疹情況出現。」

其實用簡單潔膚產品，按時洗面就可以維持皮膚健康。陳建議，「洗面一定是早晚各一次，有人以為洗多幾次面會更有效控油，其實未必可以。因為如果油脂分泌旺盛，除了洗面，還可能需要吃藥，洗面只是輔助作用。」