竹篙灣改作隔離設施收輕症病患　密切接觸者戴電子手環家居檢疫

新冠肺炎疫情持續爆發，本港今日(5日)錄得351宗確診，為兩年以來單日最高，形勢嚴峻，政府嚴陣以待，食物及衞生局局長陳肇始表示，表示污水監測可見病毒在多區樓宇蔓延，也有垂直及橫向傳播，情況令人憂慮。隨着農曆新年結束，由於市民曾參與的活動及聚集，將引起群組爆發，故須爭分奪秒，與病毒競賽，並呼籲市民配合，留家抗疫。

陳稱當局會不斷增加檢疫隔離設施，但隨着疫情漸趨嚴峻，政府會適時調整策略，以免癱瘓醫療系統，影響正常服務。現時一級傳染病床有2,000張，已接近飽和，目前已增加600張床，亦會開放亞博約500張病床。她宣布，竹篙灣將改作社區隔離設施，由民安隊運作，用以隔離輕症患者，預期下周會啟動，並同步啟動居安抗疫計劃。

陳續指，政府會大幅提升檢測能力，18區有19個常設檢測中心，也有40至60個流動檢測站，提供便利檢測服務，過去1個月已進行多過350萬次的檢測，每日的檢測量超過10萬次。政府昨日已要求檢測商大幅提升檢測量，政府也會因應需要提供協助。最近每日的檢測量都超過15萬，昨日達18萬，政府的目標是月中前把檢測量提升至20萬。

政府即將於馬鞍山體育館設立火眼實驗室，把檢測量提升至每日30萬，有關安排獲廣東省人力及物資支援。民政事務處也加緊協調社區服務團體，動員數以千計員工進行包裝工作，向清潔工、物業管理員工派發超過60萬個快速測試套裝。

居安抗疫計劃方面，政府會先安排緊密接觸者的家人做家居檢疫4天，並會按情況進一步安排密切接觸者進行14天家居檢疫。如疫情持續惡化，就會讓社區隔離設施集中處理需要照顧的患者，輕症就家居隔離。衞生署和醫管局會風險爲本，考慮各風險因素。

家居檢疫和隔離人士要佩戴電子手帶，定期進行快速檢測及報告身體狀況，遵照有關指引，把傳播風險降到最低，按要求在指定日志接受病毒測試，確認無感染才可以離開家居，他們也要自行經送遞或親友安排起居生活所需，民政署會設立求助熱綫，為特別需要人士作特別安排。