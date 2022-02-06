東方日報A1：疫情失控　單日351宗

新冠疫情在虎年之初狂飆，昨日本港單日確診個案創下351宗的歷史新高，打破抗疫兩年以來的紀錄！總確診病例亦極速以8日時間累計過千，打破1.5萬大關，累計15,066宗。疫情蔓延全港各區，連半山包括禮賓府、英美領館，以及前特首董建華的寓所嘉慧園附近污水樣本也驗出病毒，隨時需要強檢，夜半好夢變噩夢。病毒攻擊不分貧富，公共屋邨爆疫浪接浪，商場及教會也有群組感染及大範圍傳播，元朗廣場最少兩間食肆、一間電器舖及商場客戶服務助理及清潔工染疫，當局下令元朗廣場關閉消毒，到過商場的人士均需強檢。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布，年初五新增351宗確診個案。除了9宗輸入病例外，其餘342宗屬本地個案，大部分感染Omicron變種病毒，24人感染Delta變種，另錄得近200宗初步個案。以Omicron變種病毒為主要攻擊手的第5波疫情，打破了新冠肺炎襲港最快的紀錄。

翻查紀錄，去年8月5日起，經歷5個多月即160日，累計病例由1.2萬宗升至1.3萬宗；第5波疫情之初的倉鼠群組及葵涌邨群組，亦用了17日累計過千宗，在上月由1.3萬宗衝破1.4萬宗；但今次由1.4萬宗個案增至1.5萬宗，卻只用了短短8天便增加了過千宗病例。

確診個案中，多宗病例涉及元朗廣場，包括商場清潔工、保安、客戶服務主任，以及食肆「潮館」、「牛角」，以及商舖豐澤等員工均驗出病毒，當局懷疑有傳播，故要關閉進行大規模消毒。商場在昨晚約6時起，已有職員在入口處張貼關門告示。

另外，當局發現深水埗穆斯林教會群組掀出更多人曾同場祈禱，除了兩名早前確診者外，現時共有6名人士曾去過祈禱。張竹君又指，未知的個案已遍布全港，大部分集中在深水埗、沙田、葵涌、土瓜灣、黃大仙及屯門等地區。

至於公立醫院方面，醫管局表示，屯門醫院一名手術室運作助理、大埔那打素醫院亦有一名自選兼職護士，沙田威爾斯親王醫院一名抽血員亦染疫，律敦治及鄧肇堅醫院一名醫生助理亦中招。以上患者中，有兩名員工因一同用膳，被列為密切接觸者。

另有兩間醫院於入院篩查的監察病房，發現個案以至多人初確被列為密切接觸者，包括將軍澳醫院監察病房的一名同房病人；瑪麗醫院一名學護及兩名護士，分別因為沒有適當佩戴口罩及個人防護裝備，同列密切接觸者。

醫管局昨晚又公布，一名81歲女病人因發燒及咳嗽到將軍澳醫院急症室求診，被驗出初步確診，一名同病格病人被列為密切接觸者。另一名52歲男病人昨午到瑪麗醫院監察病格進行入院前篩查亦被證實初步確診，一名醫生、一名抽血員及一名護士學生因在該病格照顧病人時，沒有佩戴合適的個人保護裝備，須暫停臨床職務及進行追蹤調查。

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