逾60中港司機滯留文錦渡　百噸蔬菜被扣　菜價恐升數倍

文錦渡關口拒放行，數十中港司機被困隔離酒店，數百噸新鮮蔬菜滯留關口，恐影響本地供應鏈。昨日(5日)深夜至今(6日)早，東網收到多名中港司機的報料，指至少逾60位中港司機現時被困在文錦渡的關口，無法駕駛已裝滿蔬菜的貨車回港，消息指與其中一名司機確診有關。另有菜販表示，今日只購得平日一半的蔬菜，且價錢比平日高逾3倍，批評港府對事件不聞不問。

業內人士李先生表示，有數十名中港司機昨日中午12時前到達文錦渡關口，停泊好貨車後便進入隔離酒店休息，待內地的司機裝好貨再駛回香港，惟昨晚貨車裝好貨後，隔離酒店的工作人員卻不讓他們離開，至今早9時情況仍未有改善。他又表示，現時約有70位司機滯留，他們一台車能裝30噸貨，多為蔬菜，約佔香港一半的供應。

李又批評，無論是內地當局還是香港政府，皆沒有向他們更新消息，但「啲菜再放多一日都變垃圾」，若情況持續，恐會大程度上影響香港蔬菜供應。

本地菜販呂先生指出，由於貨車司機無法回港，影響香港的蔬菜供應，今日其長沙灣及深水埗的檔口，僅購得平日一半的蔬菜，而且價錢更貴逾3倍，「好似開獎咁，有啲貨有，有啲貨無」，在他認識的菜販中，更有人「連菜都攞唔到」。他估計，今日由內地供應到港的蔬菜，有一半仍被扣起。

呂擔憂，若內地要求所有中港司機隔離檢疫14日，勢影響香港蔬菜供應鏈，又提到現時不少內地的蔬菜供應商已不願意再供貨，恐有被扣查的風險。他批評，港府在事發後不聞不問，沒有向業界更新情況，「我要交租，要俾人工，(政府)依家係想攬炒」。