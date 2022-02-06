元朗廣場爆疫　街坊檢測排足5句鐘　炮轟政府「玩嘢」

元朗廣場爆疫，檢測中心大長龍。昨日(5日)衞生防護中心指出，多宗病例涉及元朗廣場，包括商場清潔工、保安，以及商舖潮館、豐澤等員工，該區多個地點被納入強制檢測。今(6日)有多名市民向東網報料，指元朗安興檢測中心自上午8時已大排長龍，有人更排逾5個小時，批評當局安排不善，玩謝市民。

該區居民林小姐表示，因曾到過元朗廣場用膳，需要強制檢測，公司在其未有檢測結果前不讓她上班。她為免人多，今早7時許已到場，檢測中心未開就排隊，但至中午12點左右始完成檢測，形容蛇餅打了「幾十個圈」，中午的情況更嚴重，「依家去嗰啲，我諗要排6個鐘都似」。

她又指，在排隊的5個小時期間「無嘢食，又凍，飢寒交迫」，途中由於太疲累，甚至需要一邊排隊，一邊坐在欄杆旁的地上。她炮轟當局的安排「好唔掂，排死人」，認為整個元朗區只有數個檢測點是政府「玩嘢」。

她認為，被列入強制檢測的市民應獲優先，而該批「建議」進行檢測的人則可「遲少少先測」，又指元朗區起碼要有10個檢測點。問及未來仍需進行兩次檢測，她直言會跨區到較少人的檢測中心，「頂唔順，真係好攰」。