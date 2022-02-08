東方日報A1：疫情愈抗愈衰　誰來打救特區

本港第5波的新冠疫情勢如猛虎，昨日確診數字較日前飆升近一倍，破頂達614宗！當局又指初步確診亦錄得逾600宗，衞生防護中心相信今日會有介乎600至800宗確診，安老院、公立醫院及公屋的疫情亦瀕臨失守邊緣。病毒在社區蔓延，大學的專家指今波疫情貼近農曆新年前後，市民有較多社交接觸，相信陸續有群組爆發，估計單日確診有可能達1,000宗。另有專家稱目前感染個案增加多與農曆新年聚會有關，相信需要一段時間確診數字始回落。有學者轟港府防疫不力，認為中央應出手監察。

昨日確診個案大多涉及不同的家庭群組，相信因節日聚集而受感染。至於不明源頭個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指主要是接觸多人的行業，包括清潔員、售貨員、保安等。安老院也連環爆疫，土瓜灣康樂園護老中心再多一名院友確診，約50名院友須送檢；上環保良局郭羅貴珍護老院亦有兩名長者初步染疫，護理員亦驗出病毒，76名長者要檢疫。

疫情亦再擴至多間醫院，有10間醫院共15名職員中招，涉及一名屯門醫院工作的醫生、分布各院的6名護士、以及8名病人服務助理、運作助理和文員；20多名職員列為密切接觸者，但由於他們均佩戴好個人防護裝備，故沒有病人要檢疫；病人篩查則有4名病人初確，另有職員因沒有戴眼罩，而被列為密切接觸者。而當中由於伊利沙伯醫院有護士中招，故該院深切治療部有17名員工被列為密切接觸者，因此該深切治療部會暫停接收新症，但內裏原有病人則不受影響，院方會按實際情況在聯網內進行病床調配。

本港亦現多幢疫廈，藍田啓田邨啓仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓、長沙灣蘇屋邨綠柳樓、屯門良景邨良傑樓、天水圍俊宏軒9座等大廈懷疑出現垂直傳播，當局指通常源於改動喉管，但近日一些個案未必涉及結構性問題，而是Omicron太易傳播，可隨熱空氣上升感染樓上。另外，深水埗富昌邨富悅樓因污水樣本驗出病毒，懷疑大廈內有隱形患者，已封區強檢。

中文大學公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安昨在電台節目表示，第5波疫情貼近農曆新年前後，導致市民有較多社交接觸，估計單日確診數或高達千宗。另外，目前源頭不明個案相當多，以一人可傳染給4人推算，到第5代傳播會造成近千人感染。若當局短期內無法追蹤密切接觸者，疫情將難以「見頂」。他認為現時「圍堵」政策可讓市民有時間打針，減少一旦感染後的死亡和重症比率。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅則指目前感染個案增加多與農曆新年聚會有關，又稱收緊社交距離措施可改善疫情。他建議目前堅持動態清零或圍堵政策，以爭取時間提升疫苗接種率，若在一至兩個月後香港的首劑接種率達九成，而打兩針的市民最終接種3針，疫情將會較為受控。孔估計在數個月後，世衞會將新冠病毒全球大流行下調至風土情況。

現時港府以追蹤辦公室進行確診個案追蹤，惟衞生防護中心總監徐樂堅坦言，兩個追蹤辦公室的工作壓力相當大，依賴市民記得自己去過的地方，應妥善使用安心出行。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府防疫不力，早在機組人員免檢疫漏洞令Omicron植根香港時，應已為疫情大爆發作準備；惟當局的追蹤辦只有約500名人手，即使港府稱已準備近萬名退休紀律部隊做生力軍，亦要擔心訓練、追蹤經驗等問題，屬亡羊補牢之舉。他認為當局可跟從「火眼實驗室」的做法，由內地人員協助，兼任接觸者追蹤工作。

而為提升本港每日檢測量、位於馬鞍山體育館的「火眼實驗室」，昨已有工作人員展開設置，在館內拆開部分木箱，箱內物品包括木板、海綿、床架等；惟場外暫未有張貼或擺放告示通知市民。

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