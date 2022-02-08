港大研低成本磁力共振影像掃描儀　惟影像清晰度未及診斷要求

有別於傳統的磁力共振影像掃描儀龐大、不能移動、高成本的缺點，香港大學研究團表示，成功開發新型腦部磁力共振影像(MRI)掃描儀，可透過一般交流電源插座驅動，毋須配備無線電頻率或電磁屏蔽室，相對傳統掃描儀，醫院更容易負擔。經驗證後，影像清晰度和解像度雖未及精確診斷的要求，但已能區別中風和腫瘤等結果。團隊由港大電機及電子工程系生物醫學工程講座教授吳學奎帶領，其研究成果已在著名科學期刊《自然通訊》發表。

港大團隊與瑪麗醫院神經外科梁嘉傑教授等醫生合作，團隊會將新型掃描儀的設計和演算法，設為開放資源，供有興趣繼續開發或將之應用於不同領域的人士使用。團隊用上超低磁場(ULF)技術，加上深度學習演算法，令新型掃描器不再受上述問題限制，成本亦可由傳統掃描儀所需的約300萬美元，大大降低至只需一小部分。

傳統的磁力共振影像掃描儀需要阻隔無線電頻率信號，其屏蔽外部令整台儀器變得龐大，不能移動；同時由於須建造一間專門房間，來阻擋外部信號干擾及容納儀器產生的強大磁場，故須用上高成本的液氦冷卻系統。