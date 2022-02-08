疫情幾何飆升 社交距離措施再收緊 消息指食肆一律2人一枱

本港迎來最嚴峻疫情，昨日(7日)確診個案破紀錄飆升至614宗。食物及衞生局局長陳肇始昨指由於Omicron個案以幾何級上升的趨勢已經開始，正積極考慮收緊社交距離措施，於今天(8日)的行政會議後會有公布，大方向是減低人流。據了解，政府打算不論食肆類別，亦一致地收緊至2人一枱。

行政長官林鄭月娥今早出席行會前表示，新冠疫情持續蔓延，確診個案屢破新高，600多宗確診數字驚心動魄，但重申在過去2年的抗疫經驗中，政府不能朝令夕改，將繼續堅持動態清零的理念。她表示，國務院港澳辦昨日向她關心本港疫情，並稱願意為香港提供協助。

她指，現時仍有50多萬名長者未接種疫苗，若感染病毒並患上重症，定必會為醫療系統帶來嚴重負荷，故政府會在動態清零的大前提下推廣疫苗。她再次呼籲，市民應支持和配合盡量留在家中，避免跨家庭聚會，多進行檢測。

對於有聲音指動態清零會負上沉重的經濟代價，亦不能長久，她認為人命、健康和保護香港的醫療系統更重要，又指動態清零正正是爭取時間，使疫苗接種率提升，強調動態清零策略保護本港在過去4波疫情平安度過。

被問到社區有多條傳播鏈，政府卻遲遲未推行全民檢測，是否檢測能力不足。林鄭重申政府檢測、隔離的能力並非無限，故不能隨意使用，應選擇將能力聚焦在大廈或社區圍封強檢，避免感染個案再流入社區。

另外，對於有跨境司機確診，導致貨物來港受阻，本地蔬菜價格上升，被質疑將如何確保穩定的蔬菜供應。林鄭回應指，過去2年無論在空運或貨運安排上都有特別安排，惟應對措拖出現時定會對價格造成影響，強調抗疫是全社會的事。