港大工程學院研新軌迹推理算法　可追蹤接種疫苗後免疫反應

香港大學工程學院電機電子工程系謝堅文領導的跨學科研究團隊，開發了一種能處理龐大數據並作出精準推算的新穎計算工具，有內地及海外的科研團隊已將之應用於新冠病毒研究，追蹤人體接種疫苗後，對不同病毒的免疫反應。研究成果已於學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）內發表。

團隊開發的名為VIA的新軌迹推理算法，利用一種新穎的「無監督式」機器學習方法，模擬人類的思維過程，像人腦般發掘數據背後的邏輯規律作推敲。在引導VIA機器學習的過程中，團隊廣泛收集包括單細胞蛋白質組學、基因相關和其他生物訊息的組學數據，對各個重要的生物過程作了全面的分析研究。

團隊成員、該校的電機電子工程系學生Shobana Stassen解釋指，研究出來的方法，通過新策略能夠有效地識別生物演化的最佳軌迹，無論細胞軌迹有多複雜。需要處理的細胞數量以百萬計，VIA依然有良好結果。

VIA處理數據規模之龐大、精準度之高，目前未有任何運算方法能及，例如能推算出在骨髓造血過程中，細胞狀態微妙複雜的轉變，從而可預測一些像血癌等的病變及病情發展，為治療方案提供病理基礎。

團隊使用新開發的光學顯微鏡系統，系統具備高速和精準成像的優點，能以比現時任何典型顯微鏡快至少100倍的速度，生成大量高解像度的單細胞圖像數據。

團隊利用VIA成功揭示了細胞週期進程中細胞質量的細微變化及質量含量的分布。細胞週期演化是維持生命的基本細胞代謝過程，如果過程出錯，可能會導致癌症等病變。