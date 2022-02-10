港大推算3月底錄2.8萬人感染　梁卓偉籲港府「封城」控制傳播

本港第5波疫情肆虐不停，昨日(9日)新增1,161宗確診個案，創單日新高之餘，重症病人亦開始增加，更出現死亡個案。今日(10日)港大醫學院按疫情最新狀況發展，透過社交距離措施的有效性及疫苗覆蓋率等兩大數據，進行流行病學模型推算，發現倘若政府考慮實施「封城」，將有效壓止Omicron BA2的傳播率高達85%。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，發展模型估算本港第5波疫情所出現的4個情景。他解釋，按照過往上海封城的經驗，將有效壓止Omicron傳播率高達85%，故他積極建議政府參照，若實行封城，本港至6月中只會有115人死亡，不會拖垮醫管局服務；惟若政府於未「清零」的情況下撤銷封城，疫情會有所反彈，死灰復燃。

模型又估算，若政府續以維持現有社交距離措施，有效壓制Omicron病毒的傳播率只達77%，病毒繁殖率亦只能降低至1.5，未達可控階段；另外，又預計屆時於3月中至下旬，大概會有2萬8千人感染，約1萬1千人確診，每日更高達468人需入院治療，超出醫療負荷，甚至到6月中有高達954人死亡。

梁卓偉表示，隨着檢測和追蹤系統逐漸飽和，日後會有更多源頭不明個案出現，發現病例亦會隨之減少。他續指，市民的出行率經由第1波疫情爆發後，至第4波疫情中有上升的趨勢，可見市民鬆懈。直至第5波疫情來襲，出行率才稍為回落，但仍未追回最初疫情爆發的水平。