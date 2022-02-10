明愛懷信樓12A病房5人中招　袁國勇料確診護理導師教學時播疫

新冠肺炎大舉攻入醫院！其中，明愛醫院出現爆疫情況。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(10日)連同政府人員到場視察後表示，該院懷信樓12A老人科內科病房除1名確診護理導師外，再有5名病人證實染疫，當中有2人需立即施用瑞德西韋，另有1名護士被列為初步個案。袁估計該名護理導師日前中招後，因長時間在病房為初入職的護士進行教學，期間更高聲講話而釋出大量病毒微粒造成傳播。他認為醫護人員若每日進行檢測，仍可繼續工作，以維持醫療系統運作。

他續指，涉事病房共有51張病床，而最先確診的臨床護理導師與丈夫本周一(7日)獲「安心出行」通知，指2人被列為初步個案，該導師翌日病發出現喉嚨痛，經醫院檢測亦證實染疫。

雖然病房防疫環境好，空氣流量大，而相關護士亦做足防感染措施，但袁指出，目前不排除任何傳播可能性，懷疑該臨床護理部導師早前向初入職護士提供教學時，5個小時的講解內經常有對話，期間釋放大量帶病毒微粒，並在病床擴散，造成短距離空氣傳播。

至於另1名初步確診的護士與該臨床護理部導師無接觸，但他曾接觸一名染疫病人，懷疑是人傳人感染。

袁又稱，現時社區疫症壓力大，建議醫護人員外出到社區應佩戴2個口罩或緊貼臉部的口罩，同時須留意家人有否染疫，而進行醫護教學時則應佩戴N95口罩。