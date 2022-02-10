深圳隔離酒店「一房難求」　催生「代搶房」服務

本港新冠肺炎疫情日漸嚴峻，港人蜂擁返內地避疫，其中需持有酒店預約確認書才可獲准入境，但面對僧多粥少下，酒店預約系統每早開始登記時，房間很快被搶購一空，所以不是「有錢就訂到」，而房間是隨機分派，並非由隔離人士自行選擇，所以房間及供應三餐等的質素經常為人垢病。

據內地政府規定，現時由香港入境深圳人士必須持有2項證明文件，包括24小時內的核酸檢測非確診結果證明，以及14天隔離期間入住的酒店預約確認證明，如手機顯示或紙本，入境人士則必須預先透過深圳市政府的「健康驛站」預約系統，預約14天隔離醫學期間入住的酒店，每日開放预约時間為朝10晚8。惟東網記者多次嘗試登入系統，頁面均顯示「要求遭到拒絕」，無法查看酒店房間供應量及價錢等資料。

在一房難求下，有些交易平台出現「代搶房」服務，如成功代搶配額，將收取高達1,000元人民幣，甚至有網民爆料指，有騙徒通過偽造購買證明，以騙取收費。

深圳隔離酒店採用隨機分派模式，被派到的酒店收費、膳食及環境都不能保證。而入境人士被分派到隔離酒店後，入住酒店前要支付房費和膳食費，房間種類包括單人、雙人及兩房一廳不等，收費每晚介乎200至400元人民幣，三餐膳食費另計。一般而言，隔離酒店都會安排單人隔離，但如果同行有14歲以下、70歲以上、孕婦、夫妻及直系家屬，或有特殊疾病要求，都可以申請同住一房。