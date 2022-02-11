你要知：頭赤赤影響生活？　中醫拆解頭痛成因

不少人都曾經經歷過頭痛，但要如何分辨自己患上哪一類頭痛？本港常見有緊張性頭痛及偏頭痛，持續痛楚的確令人相當困擾，嚴重影響生活。到底患上頭痛箇中原因是甚麼，又有甚麼紓緩方法？等註冊中醫師徐澤昌為大家講解。

徐表示，偏頭痛特徵頗為明顯，會在頭的一側出現頭痛，跟平時普通頭痛特別唔同，而普通頭痛有唔同因素，包括外感及內傷因素，「外感可能係我哋感受到風、寒、暑、濕、燥、火，外感六淫導致頭痛現象，而嗰種痛一般比較短，亦會痛完就消失，唔會反覆發作。」徐指，患上偏頭痛的話未必痛完一次就完全消失，可能潛伏一段時間，然後又再復發，「佢特徵會喺頭其中一側，或左或右出現頭痛，可以係脹痛、刺痛等情況。」

在中醫角度上偏頭痛有不同原因，主要認為跟肝陽上亢有一定關係，不同疼痛部位亦有分別，「前面位置叫陽明經頭痛，同脾胃關係較大；兩側頭痛叫少陽經頭痛，同肝膽有關係；後面位置連及頸及膊頭位置痛，通常跟太陽經有關係；頭頂痛則跟厥陰有關係。」徐續指，平日生活習慣如壓力大、經常食辣或煎炸食物、年紀大有陰虛陽亢現象，都有機會造成偏頭痛。另外食冰都有機會引致頭痛，「寒邪都係其中一個因素。」

想紓緩頭痛，按穴位都有一定效用。徐表示，當頭痛發作得頻密或嚴重時，可以按壓太陽穴，「當平時按呢個穴位時，感到酸酸脹脹，按20-30下已經有紓緩作用。」另外亦可按壓外關穴，「手外側前臂位置，放三隻手指在腕橫紋，兩舊骨中間，用手按壓佢，外關穴都係常用治療偏頭痛嘅穴位，大家有時間都可以按一下。」

要預防患上偏頭痛，徐建議要保持情緒放鬆，「緊張時會令肝氣更鬱結，從而更容易肝鬱化火，可能會加重偏頭痛現象。另外，在飲食上都要避免進食辛辣刺激食物、飲酒和凍飲。」徐提醒隨着發作愈頻密，病情就愈嚴重，如出現偏頭痛就要盡快接受治療。