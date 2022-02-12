博愛醫院證實4歲男童病夭驗出新冠　恐成迄今最年輕死者

一名4歲男童於昨日(11日)凌晨3時許，經救護車送抵博愛醫院急症室，當時已經沒有呼吸心跳。醫護人員為男童進行搶救並注射強心藥，男童其後在清晨4時16分證實不治。醫護人員為男童抽取樣本進行化驗，證實對2019冠狀病毒病呈初步陽性。博愛醫院正與衞生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤。此個案已轉交死因裁判官跟進。

昨日(11日)凌晨3時許，一名女子報警，指其4歲兒子在元朗大棠路翠景花園家中嘔吐後不省人事，救護員到場將男童送往博愛醫院搶救，惜終告不治。消息指，男童的鼻咽分泌物驗出含新冠病毒，恐成本港迄今最年輕新冠肺炎死者。

據了解，男童本周三(9日)起出現病徵，今晨於大棠路翠景花園寓所昏迷，期間曾嘔吐，救護員將之送往博愛醫院治理，惟男童最終失救，抽取死者的鼻咽分泌物驗出含新冠病毒。

翻查資料，1名「歌舞群組」38歲男患者(個案編號：6272)不幸染疫離世，若男童最終確診新冠肺炎，將取而代之，成為本港迄今最年輕死者。