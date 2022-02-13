特殊教育需要學生將廢物升級再造　贈予基層長者作家具

紅色的膠箱除了用作運送可樂，退役後亦可升級再造為長者輸送快樂。一班有特殊教育需要的學生早前參加一個工作坊，發揮創意將四四方方、用作盛載汽水的膠箱拼合重整，將舊箱重生成一件件有用家具，再將之帶到區內的老人中心，供長者使用。學生透過製作過程學習團隊合作精神，也親身了解長者的生活及需要，探討舊物重生及改善社區，為學生建立自信之餘，亦讓他們關心長者，走出課本的框架。

十多位香港扶幼會許仲繩紀念學校的學生參與這個別開生面的「Repair Station修復所」工作坊，為明愛鄭承峰長者社區中心中患有輕至中度認知障礙症的長者，製作切合他們需要的家具。活動由南豐集團與可口可樂公司合辦，當日上午學校操場上擺放一層層曾經運載無數樽裝汽水的紅色膠箱，作為同學改裝的原材料。就讀小六的黃溢鋒是其中一個再造師，一臉稚氣的他處處為長者着想，為老人家打造一個包含食、玩和睡的多元家具，他認為長者可以透過玩樂令人生不普通，睡覺和進食則是人生的必須元素，故此他造的家具一次過滿足三大要求。

曾到老人院探訪的溢鋒，認為長者最需要的是陪伴，令他記憶最深的是一位85歲的婆婆常感孤單，每個周末兒孫們的探望成為她最快樂的期盼。而婆婆也十分喜歡溢鋒這個學生探訪者，更稱與他相處彼此都很快樂。這次活動用可樂箱製作家具，溢鋒就選擇造一張按摩椅，也秉承他要求「食玩睡」的理念。

另一位再造師是就讀中三的王錦添，他在探訪活動中得知許多長者經濟不好，有人因患認知障礙症而十分善忘，他會耐心地提醒長者，了解他們的需要。錦添希望透過製作實用的家具令老人家開懷，看到他們歡笑，他也會感到滿足，得到許多快樂回憶。他要改造的升級家具，是一張觀星床，由多個可樂箱排列成T字形，然後在箱上繫上軟墊，兩邊設有扶手。他試躺後笑指仍有改善空間，卻深切感受到若老人家能躺下來，放鬆心情望向夜空，「公公婆婆一定會好開心，我都希望佢哋真係用到呢張觀星床！」

今次計劃貫徹「STEAM」教育理念，為特殊教育需要學生提供多元化體驗。香港扶幼會許仲繩紀念學校助理校長吳偉廉指，學生在設計方面具天分，惟他們想到未必做到，部分同學動機不高，今次有設計公司協助將計劃付諸實行，學生在過程中獲得稱讚，助建立自信。該校小學課程統籌主任陳煥基就指，部分同學在轉到學校前比較內向，甚至屬自卑弱勢的一群。他們參與計劃後由被助者變成助人者，扭轉角色，快樂自信。