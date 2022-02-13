傳研究18區逐區圍封強檢　梁子超：應在疫情初期實施

本港第5波疫情大爆發，近日社會上有不少封城的聲音，更有傳政府正研究18區逐區圍封強檢。對此說法，呼吸系統專科醫生梁子超今(13日)認為，現時已錯過逐區圍封強檢的時機，此做法只適用於疫情爆發初期時實施。梁解釋指，疫情現已全港爆發，即使封鎖1區，其餘區域仍有爆發。至於封城是否可行，梁則表示政府需要有能力迅速發現及隔離患者，才可在封城期間切斷傳播鏈。

梁子超認為，18區逐區圍封只適合在疫情爆發初期實施，因為疫情已擴散至全港各區，加上圍封區內仍會出現家庭內的交叉感染，或樓宇出現垂直或橫向傳播，故在區內持續傳播的情況下，一定需要多於一個潛伏期的時間才可以找到全部感染者。

梁又稱，如要措施奏效，必須在圍封期內不斷重複檢測，而圍封期限應是直到不再發現患者起計的一個潛伏期之後，換言之圍封5天其實並不足夠。他認為，需要配合「異地隔離」，即將圍封區內所有人轉移到另一地方，並單獨隔離14日，確保互相之間不能夠傳播，才可使圍封強檢在一個潛伏期內奏效，但相信現時難以做到。

對於封城是否可行方法，梁子超則認為政府應要確保有能力迅速發現及隔離患者，才可在封城期間有效切斷傳播鏈。如在此期間內無法做到頻繁的全民檢測，必定無法在1至2個潛伏期內斬斷病毒傳播鏈，結果在解封時只會令疫情再次反彈。但他亦指出，一旦進行長時間的封城，本港經濟及民生必然會受到嚴重打擊。