潰瘍性結腸炎患者每日如廁9次　生物製劑治療副作用少但貴價

生物製劑一針昂貴，許多病人卻步而續用副作用較高的藥物。（洪紫嫣攝）

本港約有1,800人受潰瘍性結腸炎困擾，由於結腸黏膜反覆發炎、惡化，導致反覆腹瀉，如情況嚴重甚至會腸出血、穿腸，患者需做切除手術及終身佩戴造口袋收集糞便。病人醫護權益協進會近月訪問61名潰瘍性結腸炎患者，結果顯示，病發最嚴重時，患者平均每日出入洗手間9次，發作症狀維持4.4個月，接近40%患者曾失禁，10%甚至曾穿尿片，嚴重影響情緒健康及日常生活。雖然已有研究證實生物製劑能有效控制病情，但藥物定價高，不少患者都難以負擔。團體促請政府從年輕患者角度出發，審視相關臨床指引，提供持續藥物支援。

香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉誠表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性腸道炎，通常30歲前發病，近半患者病情反覆，須多次入院；若病情惡化或出現嚴重出血等急性併發症，就須做切腸手術，並於術後配戴造口袋以收集糞便，每日更換多次，嚴重影響日常生活、工作，乃至於情緒健康。目前需要切腸的患者比例約15%。此症目前病因未明，但相信與免疫系統失調、遺傳、飲食習慣等因素有關。

不過，最新研究顯示，生物製劑有效促進黏膜癒合，令潰瘍完全消失，使出血及糜爛的情況得到改善，減低住院率及手術風險。這種治療方法比抗炎藥物、類固醇、免疫調節劑等更有效，免受嚴重副作用的折磨，患者須隔幾個星期注射一次生物製劑，並須長期用藥，無法斷尾，如果停藥就有復發機會，惜此藥定價甚高，一支針藥索價約5,000港元，一般人如無資助會難以負擔。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生指，上述調查中，接近一半受訪者都曾獲醫生建議接受生物製劑治療，但其中只有約60%接受有關建議，主要都是經濟原因，因不符合政府資助申請門檻，唯有退而求其次繼續使用副作用較高的藥物，也無法有效控制病情。他期望政府為患者提供持續的藥物支援，審視相關臨床指引，讓患者提升生活質素，重新投入社會。