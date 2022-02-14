東方日報A1：染疫在家滯留　慘變播毒人球

本港第5波疫情陷入失控，連日確診均破千宗，其中兒童感染個案不斷上升。港府指，今波疫情下4歲或以下確診者佔4%，即至少有330名幼童中招，當中一名初確3歲女童危殆。疫患眾多，逼爆公立醫院病房，醫管局公布新分流措施，將隔離病床留給長者、兒童及重症病人，輕症者則需在家等候。當局估計有數以千計患者未獲送院，滯留社區淪為播疫「人球」。

本港昨錄得1,347宗確診，當中僅兩宗屬輸入個案，其餘均屬本地感染，至今累計22,980人染疫；昨另有約2,000宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在之前4波疫情，鮮有兒童染疫個案，但由第5波爆疫起至昨日，本地個案大約有8,300宗，而4歲或以下患者佔4%，換言之至少332名幼童中招，當中一名初步確診的3歲女童危殆。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，該名危殆女童本身沒有大疾病，日前到過沙田的仁安醫院及威爾斯親王醫院，並於威院留醫，情況惡化後轉到位於啟德的香港兒童醫院深切治療部，暫時毋須使用人工肺。另外，由明日起，內地研發的科興疫苗接種年齡下限，將由5歲降至3歲；後日起，內地及德國合作的復必泰疫苗，接種年齡下限亦會放寬至5歲。

因應確診個案近日不停破千宗，公立醫院一線及二線病床接近飽和。醫管局將實施新分流措施，把隔離病床留給長者、兒童、重症者；穩定病人亦將會由香港感染控制中心逐步轉移到亞洲國際博覽館。至於年輕、輕症的人士須暫時在家等候。醫院亦會大幅減少非緊急服務，包括非緊急手術、預約檢查及診症，也不排除未來暫停常規服務。

連日來均有染疫市民等候多日才獲送院。李立業稱，估計滯留社區的患者數以千計，情況不理想。但他呼籲病情穩定者以大局為重，應在家耐心等候，若再召喚救護車到急症室求診，只會增加當局負擔，甚至阻礙重症病人接受治療。他又指，市民等候送院期間需注意個人衞生，政府已盡快安排病人入院，也會盡量透過電話支援在家等候者；同時努力爭取空間作隔離設施。

市民劉太投訴指，指其任職裝修工人的丈夫上周三確診，但事隔3日仍未獲安排入院，而她前日傍晚時分感不適，恐已被感染，遂前晚9時召救護車去長沙灣的明愛醫院求診，惟當晚過多人求診，她於救護車上苦等兩小時，被轉送往荃灣的仁濟醫院治理，期間致電多個部門求助不果，怒斥當局將她當作「人球」。

市民陳先生亦指，其父感染6日仍未獲送院，並已傳染給其他同住家人。他稱，一家四口居於面積200呎的公屋單位，房間是開放式，就算已分房用膳、戴上口罩，他和母親都感染病毒，已去急症室覆檢，尚在等待結果，而其弟弟則已確診，染疫後5日已送往竹篙灣檢疫中心，目前病徵消退。他憂慮弟弟回家後會再度受感染。

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