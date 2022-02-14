抗疫分工兩日兩版本　議員學者批政府訊息混亂

疫情大爆發，政府被炮轟抗疫不力，訊息極其混亂。政務司司長李家超前日召開記者會交代與內地應對疫情的「對接」工作及指明各局長分工，惟政府昨(13日)深夜發出新聞稿，稱特首林鄭月娥昨再召開內部高層會議，再敲定5個工作小組的特區政府召集人名單，分工與李家超不同。有議員和學者指政府在兩日內公布兩個版本的分工，令人感覺訊息混亂，更質疑政府內部可能出現溝通和協調的問題。

李家超當日提出的分工，納入了三個局長在內，但林鄭月娥的分工名單，則加入食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸和商務及經濟發展局長邱騰華加入統籌工作，而保安局局長鄧炳強則沒有被安排在內。

議員葛珮帆表示，留意到兩個分工版本有不同，亦有不少市民向她反映訊息混亂。被問到會否令人質疑政府內部出現不協調、甚至不和的情況，她表明不會胡亂猜測，估計因為保安局的工作與內地對接沒有直接關係，故在林鄭的新分工安排中，鄧炳強才沒有被歸納在內。

她認為新分工大致上以實物工作為主，目標讓各政策局局長各施其職，惟實在有很多市民關心政府的最新工作安排並有所疑問，因次葛促政府應盡早交代分工，向公眾解釋清楚，才能令市民安心共同抗疫。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則批評政府兩日出現兩個工作版本是非常難看，予人感覺訊息混亂、政出多門，引起外界遐想，甚至質疑林鄭月娥不單止與內部官員溝通出現問題，更是不識大體，在司長與內地開會後卻又改變抗疫分工，甚至有可能會引致管治危機。陳認為政府必須盡快向公眾解釋，以釋除疑慮。