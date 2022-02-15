一群偽虎鯨突襲南丫島覓食　保育團體促船隻避開

香港水域再有疑似偽虎鯨出沒，社交平台今日(15日)流傳短片，指在青洲往南丫島一帶海面發現疑似海豚的蹤影。從讀者彭先生提供的多段片段可見，多條海豚健康活躍，不時躍出水面，在海面暢泳。學者從短片中推斷，該批鯨豚為偽虎鯨，由於偽虎鯨較少在香港出沒，故不排除該批偽虎鯨是因覓食而進入本港水域。香港海豚保育學會則提醒市民避免靠近及餵食海豚。

海洋動物影像解剖研究組組長、香港城市大學傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮則表示，片段中的海豚豚鰭的彎度、位置，以及膚色推斷，該海豚為偽虎鯨。他指偽虎鯨在全球各地均會出沒，較多出沒於熱帶及溫帶的深水區，但較少在香港出沒。葛表示，多條海豚向同一方向游走，而呼水量大，並參考今天的水流方向，估計牠們已游到南丫島一帶海面覓食後隨走游到青洲，並指南丫島較多魷魚等的食物吸引牠們前來。

而香港海豚保育學會副會長麥希汶則表示，成年偽虎鯨身長可達5至6米，體重達1,500至2,200公斤，屬海豚科體型較大的種類，提醒市民如在海上發現偽虎鯨，應避免靠近及餵食，如駕駛船隻亦不要在海豚群中穿插。

翻查資料，2020年1月亦有市民拍攝到有50至100條偽虎鯨在維多利亞港暢泳。而2014年2月亦曾有近百條偽虎鯨於葵涌、大嶼山北面一帶出沒。