的士生意慘淡　業界冀「抗疫專車」解燃眉　周五起試運2周

本港疫情惡化，連日錄得逾千宗確診個案，並有數千人一直無法送院治療，大量病患滯留社區多日後，醫院管理局昨(15日)終於補鑊，宣布開通支援熱線，並於今日(16日)起啟動7間社區「指定診所」，供已收到初步確診通知、等待入院的輕症患者求診，至於初步感染者前往診所的交通配套問題，港府聲稱正與的士業界探討點對點的專車服務。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成今早在電台節目表示，接送輕症患者前往指定診所的200多部「抗疫專車」，將在本周五(18日)起、朝8晚6運作，期間不可以接載其他乘客，暫時預計運作2周，車身會有標籤識別。需要使用服務的患者，可以透過網上平台或熱線預約服務，司機期間必須佩戴口罩、面罩、手套及穿保護衣，病人不可以坐車頭座位，司機會先接受培訓了解防疫安排。

吳表示，疫情下市民晚上減少外出、日間則在家工作，的士生意一落千丈，今次措施可以協助患者同時，可以令的士司機有一定收入，形容是雙贏方案。