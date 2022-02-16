公務員今起未打針禁上班　將視為曠工更甚革職

「疫苗氣泡」下今日（16日）起所有政府僱員均須接種至少1劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所，如有公務員因未打針而不能進入政府處所，會當作曠工，並按紀律程序處理，最嚴重會革職。東網記者今早到政府總部視察，情況大致順利。

在立法會上班的蘇小姐表示，流程與往日相似，自己在坊間的餐廳已有嘗試過相關操作，又認同相關措施可提供更多保障，問及入口未有職員進行檢查，蘇指政府或相信僱員「會自動自覺去做」，但亦認同若有人抽查可避免有人大意忘記。

而在政府總部上班的陳小姐表示，部門一早已統計了接種疫苗的職員名單，因此紀錄已上載至職員證中，上班的流程與往日相似。

公務員早前陸續收到內部電郵，要求今日起所有政府僱員均須接種至少一劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所；孕婦或具有效醫生證明列明不適宜打針人士，屆時將獲簽發「特別通行證」。若公務員未能符合要求將被拒進入工作場所，並將視之為「缺勤」，面臨紀律處分。