20歲女生否認涉油麻地暴動　警員作供指被告戴防毒面罩逃入後巷

2019年11月理大衝突期間，有4男1女被指在油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品而被捕檢控。涉案女被告原本承認暴動等罪，惟答辯當日決定改為不認罪，案件今早（16日）在區域法院開審。拘捕警員供稱，當日在彌敦道吉野家餐廳外約有100人與警方防線對峙，有人投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈後，示威者逃向旺角方向，有部分人則逃向餐廳旁的橫街。警員指，他追入橫街時，女被告看見他，便轉身逃入後巷，他追上及從後捉住女被告，但女被告反抗及不合作，他遂施放胡椒噴霧，其後在同事協助下制服女被告。審訊今午續。

報稱學生、20歲女被告郭凱盈，被控於2019年11月18日，在九龍彌敦道與窩打老道交界附近，連同其他人參與暴動。她另被控在非法集結中使用蒙面物品、管有攻擊性武器或適合作非法用途工具、及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指在非法集結時使用1個半面式防毒面罩，及在彌敦道524A號後巷管有1把多用途鉗及1罐打火機燃料。

控方開案陳詞指，2019年11月17日有示威者佔領理工大學。警方在附近布防及呼籲，但仍有人前往以示支持。案發當日凌晨4時40分，警方防線沿彌敦道推進至永星里，約100名示威者在吉野家餐廳外築起傘陣對峙，投擲磚頭、汽油彈、照射雷射筆及大喊大叫，其後約10名黑衣示威者逃向彌敦道524號和526號商店之間的橫街，四處逃走，其餘示威者則逃向旺角方向。

警方進入橫街搜查時，女被告看見警員18772，便轉身逃向後巷，當時她身穿黑衫黑褲、戴防毒面罩，她嘗試反抗及逃跑，但最終被制服，她背囊內有1把長約15厘米的多用途鉗，及1罐打火機燃料、內含126毫升輕蒸餾石油，她在警誡下保持緘默。控方又指，案發時約100人集結吉野家外，該些人士作出破壞社會安寧行為，使集結成為暴動，女被告藉由身處現場，鼓動助長集結人士，或她最少在餐廳外暴動現場附近，為集結人士提供後援、提醒集結人士注意警方部署、或協助集結人士逃避警方追截。

拘捕警員鍾嘉潤（音譯）供稱，當日在彌敦道吉野家餐廳外約有示威者投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈後，示威者逃向旺角方向，部分人則逃向餐廳旁的橫街。鍾指，他和隊員追入橫街時，約10餘人迎面跑向他，但看見他後，該些人便轉身逃入後巷，他追上及從後捉住女被告，但女被告掙扎反抗，警告後仍不合作，他遂施放胡椒噴霧，其後在同事協助下制服她及上手銬。鍾指，他其後帶女被告行出後巷，交由女同事進行搜身，而他則搜查被告背囊，發現1把銀黑色萬用刀、1罐白電油、護目鏡及手套等物品。

案件編號：DCCC 460/2021