再有人疑從港偷渡後染疫　廣東中山懸賞舉報促自首

繼有多人疑於周一（14日）凌晨從香港偷渡到內地後確診，廣東省中山市再發現1人周日（13日）從香港入境後未接受隔離，懷疑偷渡，且已染疫。中山市已發出通告，懸賞舉報及敦促自首。

中山市周三（16日）在重點人群排查中，發現一名韋姓人士感染新冠病毒，但沒有出現症狀。流行病學調查顯示，該人周日晚從香港入境內地，周一下午從珠海市到達中山市大涌鎮，居住於長亨公寓。患者目前已轉送至定點醫療機構隔離治療，當局正在排查相關密切接觸者。

中山市公安機關周四（17日）發出嚴正敦促走私偷渡違法犯罪分子投案自首的通告，強調自首可依法從輕或減輕處罰；對於情節輕微者，可依法免除處罰。若繼續隱瞞或包庇違法犯罪者，將予以從嚴懲處。

該市同日發出關於反走私、反偷渡線索舉報獎勵的通告，列明倘若市民成功舉報走私違法犯罪活動，可獲最高5萬元（人民幣，下同，約6.16萬港元）獎勵。舉報運送、組織他人偷越邊境犯罪線索者，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具獎勵5萬元；每查獲1名組織者獎勵1.5萬元（約1.85萬港元）；每查獲1名偷渡者，獎勵5,000元（約6,160港元）。

另外，珠海市高新區日前向市民懸賞舉報走私偷渡，並於周三發放首筆10萬元（約12.3萬港元）獎金。高新區疫情防控指揮辦指出，反走私反偷渡工作專班周二（15日）晚成功根據民眾線索，帶走一批非法入境者。