香港郵政食環連環爆疫　員工控訴抗疫手法不近人情

本港新冠肺炎確診宗數屢創新高，連帶公共服務亦受影響。當中主導全港郵件派遞服務的香港郵政，今日(18日)有員工家屬向東網爆料，指目前超過100名郵差確診被迫停工，而密切接觸者要接受強檢後，證明無染疫後才能工作，惟香港郵政無故取消原本讓等候報告的員工在家工作的有薪福利，迫員工用自己假期頂替或放無薪假，有人等足5日仍未有報告，深感無奈。至於食環署深水埗區小販組亦有人確診，有市民爆料指至少6名員工確診，但食環署竟未要求同事強檢，更要他們如常工作，直斥做法離譜，恐成隱形傳播鏈散落社區。

「原本等報告有人工，但到咗13號突然先斬後奏，要同事用自己假嚟頂！」有家屬在香港郵政工作的陳女士(化名)指，目前疫情下已有超過100名郵差確診，而與中招郵差共事的員工，一律被要求接受強制檢測，期間安排在家工作並享有薪金，惟在未有事先通知員工的情況下，由2月14日開始，所有正等候檢測報告的員工一律不再享有薪金，要使用自己的假期或放無薪假取代，惟這些報告會長達4至5天，有郵差被迫要用5天自己假期來等報告，直斥部門做法不近人情，剝削員工福利。

陳又指，由於郵差工作經常接觸社區，如仍要上門派遞掛號信，與市民緊密接觸的機會高，有郵差中招超過一次。她十分憂慮家人派遞時會無故染疫成為隱形傳播鏈，亦會將病毒傳給她。

另一個經常要員工接觸社區的食環署，市民黃先生向東網爆料，直指深水埗區小販組目前有至少6人確診，然而食環署竟然沒有要求與確診者共事的員工接受檢測或隔離，「竟然當無事發生咁叫人照樣返工，」直斥做法十分離譜，不但置員工健康於不顧，亦由於小販管理隊經常落區巡視，變相將病毒帶到社區，後果相當嚴重。有員工為求自保自行檢測，並憂慮病毒傳染同住家人，坦言私人公司有員工確診都要停工及隔離共事者，惟作為政府部門的食環署竟作冷處理，做法匪夷所思。

東網正就上述事件分別向香港郵政及食環署查詢，正待回覆。