讓路全民檢測　特首選舉押後至5月8日　提名期改4.3至4.16

抗疫在前萬事讓路，行政長官林鄭月娥今日(18日)表示，行政會議批准引用《緊急法》，將原定3月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日；而提名期亦將由本月20日至3月5日，改為4月3日至4月16日，以按照中央指示，將抗疫視為壓倒一切的任務，正參照澳門制訂全民檢測的方案，惟不考慮以「封城」措施配合。林鄭又強調，押後選舉不會超過現屆政府的任期。

現時正細化方案，政制及內地事務局局長曾國衞將會負責全民檢測，由於他曾做過大型選舉，加上他在入境如身份證處理上有強項，由全民檢測亦打算使用身份證作為工具，以免出現之前圍封時工作人員多次拍門亦無人回應的情況；又稱現時正提升隔離措施，包括中央協助的方艙醫院、酒店業界協助改造的酒店房間等，以應對全民強檢。下周日(20日)就不會再對違兩人禁聚令者仁慈，強調罰款是1萬港元，包括針對外傭聚集亦會嚴厲執法。

林鄭承認現時疫情已超過政府做各方面的應對能力，不見得能在短短兩周內，減低確診情況；若特首選舉在疫情下進行，會令候選人難以進行選舉工程，例如難爭取選委提名、不能與市民溝通互動等，故認為繼續進行會影響選舉的公平公正，也會削弱該特首當選人的認受性。

林鄭指，押後選舉至何時要考慮以下3因素，一是疫情，現時疫情未見頂，在中央支持下，港府將會做全民強檢方案，惟估計要2至3個月才令疫情穩定；二是政府換屆需要，要經中央任命、委任程序等，而要預留時間；三是選舉原則，分別是不應少於14日的提名期，及要有21日的競選期。

是次已非首次引用《緊急情況規例條例》押後選舉，前年8月，港府曾因應新冠肺炎疫情危害公眾安全的緊急情況下，決定押後立法會選舉一年，至去年9月5日舉行。林鄭續指，引用《緊急法》押後選舉的理據充分，與以往押後立法會選舉的做法一致，而且早前法庭已裁定當特首會同行政會議在面對緊急及危害公安情況時，便可引用權力，而權力是既寬廣又有彈性。

問及前年已押後立法會選舉，但當時只得百多宗確診個案，當時的決定是否恰當，以及押後的決定有否請示中央。林鄭指當時是一個困難決定，加上有人已交立法會選舉提名表格，但當時每日都有過百宗個案，政府沒有先知，預見個案已見頂，因公共衞生考慮是有理有據的，亦是一個正確決定。

林鄭亦表示今次押後的日子，需為候任行政長官預留時間，兩個月都是一個可接受的時間供其組班，所以5月8日選舉行政長官是有足夠時間。此外，林鄭指不想壓縮一場公平公正的選舉，所以押後時間會保留一切原則，包括提名期等。