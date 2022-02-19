皇后山邨2幢樓外已放水馬及鐵閘　為隔離檢疫作準備

因應疫情嚴峻，病毒檢測、隔離、治療均超出負荷，港府將多個已落成公屋作為隔離中心，當中包括粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓、以及荔景邨恒景樓等，涉及3,000多個單位。

東網記者今日(19日)凌晨1時許到達皇后山邨視察，發現有警車停在該邨商場外，上述兩幢樓外圍亦已放置多個大型水馬及裝上鐵閘，並有工作人員為水馬灌水。據了解，該批水馬及鐵閘約於昨日(18日)下午5時許開始陸續設置。另外，記者亦發現皇溢樓地下遺下大批原用作盛載熱水爐的紙箱，惟未見有其他物資，亦未發現被安排隔離人士的足迹。

行政長官林鄭月娥昨早出席行政會議前表示，將動用已落成公屋作為隔離中心，如以往的駿洋邨一樣，今次則包括皇后山邨皇溢樓及皇澄樓、荔景邨恒景樓等，涉及3,000多個單位；亦會與酒店業討論，將酒店作為社區檢疫用途，目標提供數千至10,000房間；同時會繼續研究可否將大學學生宿舍作為檢疫用途。

議員楊永杰指，本港現時有逾4,000人正在進行家居檢疫，涉及「居安抗疫」大廈名單中有逾1,400個住所，相信市民寧願他們入住新公屋隔離。另外，皇后山邨單位眾多，楊建議政府進一步徵用該屋邨，並積極考慮將其他即將入伙的公屋改作隔離中心。