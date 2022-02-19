樓價遠高負擔能力冠絕全球　張炳良促加快覓地增加供應

香港房屋問題一直是難以解決的死結，香港教育大學及香港科技大學今日(19日)舉辦視像講座，以「住房負擔能力：土地規劃或是政治問題？」為題，討論有關香港土地的應用以及房屋土地的分配。香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長張炳良指出，本港房價過高，超出港人所能負擔，為全球第一；目前本港僅有7%的土地用於居住用途，加快土地供應的時間長。他指出，政府需要着重於精簡城規程序，找出一套更具彈性的規劃模式，對於有聲音認為可以複製新加坡模式，他認為不可能直接套用於香港。

張表示，香港籠屋、劏房問題猖獗，公屋輪候時間續升至5.9年，港人難上樓其中一個最大的原因便是房價遠高於可負擔能力。他引述調查指出，對比全球城市的房價及市民可負擔能力，香港成為房價遠超負擔能力的全球之冠，獲20.7分，遠高於排行第2獲13分的溫哥華；至於排行第3位為悉尼，獲11.8分。張認為由此可見香港並非唯一地方有高企至難以負擔的樓價，尤其樓價高難上樓近年在歐洲國家亦可見，但香港問題仍然嚴重。

張又指出，港人難上樓的另一個原因是由於需求與供應不乎，而本港目前僅有7%的土地用於住屋用途，加快土地供應進度緩慢，變相亦令房屋供應減慢。張認為，為解決問題，香港需要有更具彈性的規劃模式；改善現有的公眾諮詢模式；以及精簡城規程序等。

對於有聲音認為可以套用新加坡模式在香港，張認為需要20年或以上的時間，且容易對私人市場造成影響，實際運作情況亦不一樣，因香港與新坡的起點不一，故需要從長計議，難以直接且快速地把新加坡模式搬字過紙套用於香港。

而有份參與講座的議員黃元山則表示，過往政府未有成功建更多房屋以填補本港的房屋需求，相信在2021至2025年最多只可建18萬個單位，惟與供應目標仍然相差12萬個單位，而此些落後差距需要以北部都會區、明日大嶼以及其他長遠房屋政策來填補。