再有15名確診者離世　有捐血者染疫　血製品已用於2病人

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日(19日)表示，現在有3,312名確診者在公院等留醫；2,400人在竹篙灣社區隔離設施，110多名於荃灣社區隔離設施。她又公布，再有15名患者離世，逾10人危殆，70多人嚴重，另224人出院，公立醫院隔離病床使用率達到90%。

何指，撇除今日公布的15宗個案，由去年12月31日至今的46宗確診死亡個案中，只有6人有打針，包括3人打了2針由內地研發的科興疫苗、2人打1針科興、1人打2針由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗。

她又提到，香港紅十字會輸血中心1名捐血者確診，他於上月27日於西九捐血中心捐血，其中紅血球用於仁濟醫院1名病人，血漿未使用，而血小板用於屯門醫院1名病人，2名病人暫時沒有驗出病毒，當局已回收有關血產品，並繼續跟進2名病人的情況。

另外，今日超過160名員工初步確診，30多名病人於入院篩查初步確診，60多名病人列爲密切接觸者。