政府推「疫苗通行證」惹不滿　再有巿民入稟申請司法覆核

政府計劃擴大「疫苗通行證」使用範圍，再受到市民司法挑戰。一名女士於上周五（18日）入稟高院申請司法覆核，要求法院將涉及「基本民生的戰略場所」，包括街市、超級市場、商場和食肆剔除出疫苗通行證適用範圍之外。

這宗司法覆核的申請人羅綺媚現時並無律師代表，上星期親自撰䉣申請書呈交高院。不過她在申請書表示正在申請法律援助，如獲批法援的話，會對其覆核理據作大幅修訂。她將行政長官、食物及衞生局局長、與創新及科技局局長，列為本案的擬答辯人。

申請人表示，將上述場所納入疫苗通行證實施範圍，將令她無法應考物業代理版照考試，對其生計造成影響。被禁入街市超級市場，也會令她無法取得可負擔的食物和日用品。至於被禁入餐廳食肆，亦等於令她不能在工作場所附近快速用膳，逼她回家或要尋找地方食外賣；而在到處公共場所都關閉下，找地方吃東西更格外困難。由於上述問題都影響到其基本生活，申請人因此要求法庭頒令，撤銷在上述場所實行疫苗通行證。她亦要求在法庭作正式頒令前，先針對有關措施頒發臨時禁制令。

案件編號：HCAL 151/2022