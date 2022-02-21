疫下81%受訪者難搵工　45%打工仔凍薪

第五波疫情爆疫不斷，令就業市場急速惡化。有勞工團體今日(21日)公布《第五波疫情打工仔困境狀況問卷調查》，顯示有81%有意求職人士難以找到工作，45.2%受訪者在物價上升下被凍薪，倡議政府立即進行支援措施，包括發放一筆現金抗疫停工津貼等。

港九勞工社團聯會於1月25日至本月17日展開問卷調查，成功訪問701名打工仔，以了解兩年疫情間的生活狀況。結果顯示，在收入方面，45.2%在職受訪者表示停滯，反映接近半數的受訪者被凍薪；81%有意求職受訪人士難以找到工作。

此外，58.6%受訪者表示自己家庭的其他成員均出現開工不足、放無薪假和停工等情況。而疫情爆發後，家庭總收入少於20,001港元的受訪者家庭由31.6%升至45.7%﹔家庭總收入少於30,001港元的受訪者家庭由60.2%升至75.3%。因此，可見在家人自顧不暇的情況下，受訪者亦難靠家庭其他成員維持經濟。

勞聯指疫情下，55%受訪者表示工作壓力上升，亦面臨多種困境，因此有74%受訪者希望政府發放消費券；49.3%受訪者則希望提供失業援助。勞聯因此希望政府盡快通過相關安排，並吸收過往經驗，優化安排，簡化申領程序，為市民排除困難，讓受影響者安心受惠。