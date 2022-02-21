「疫苗通行證」本周四起實施　入商場食肆等須出示接種紀錄

疫情大爆發，政府宣布落實疫苗通行證，於本周四(24日)實施。食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘今日（21日）表示，疫情嚴重需要進一步收緊社交距離措施，其中一項為「疫苗通行證」，包括商場、街市、食肆等，均為現時仍可進入的處所，市民需要接種疫苗後才可進入處所。

蔡表示，現時仍開放的處所包括會址、商場、百貨公司、街市等，而學校、政府部門、安老服務中心等地方亦會在稍後落實，而需要使用上述地方服務的人士可獲豁免。在主動查核的狀況下，只會好像平時在食肆一般的巡查行動；而被動查核處所則只會好像平常攜帶身份證一般簡單，蔡坦言不希望透過執法要求市民打針。

惟他強調，若使用他人的打針紀錄等同使用虛假文書，認為接種是容易的事。經過商場上班、回住所可以豁免，政府服務、醫療診所、食肆外賣亦同獲豁免。現時至6月30日只設12歲為限使用「疫苗通行證」，但不排除會調整。

食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻補充，指由2月10日起在D類食肆已實施「疫苗通行證」，處所負責人要盡職檢查，市民方面，如不誠實使用他人針卡將犯法，而被盜用、協助他人者，情況會由執法人員判斷。蔡又指，在合理辯解方面，因政府已有一年多經驗，知道要如何執法。如市民真的為了取外賣、回家等時候，不會嚴厲執法。根據法例，實施疫苗通行證的處所需有告示，疫苗通行證在被動查核處所內只需攜帶即可，看不到很容易便會誤墮法網。

就處所權限方面，現時主動查核主要是食肆，只要做盡責檢查便可，食肆無法自行查看個人資料，只有政府才可解密資料。在被動查核方面，如商場只要門口有貼二維碼，亦要求市民掃安心出行，並不需做反掃工作。

香港疫情嚴峻，個案持續上升，措施有進一步收緊空間。其中一項「疫苗通行證」，可容許使用者進入24日仍開放的處所，例如食肆、超市、街市、酒店、賓館等，除有豁免證明書外，只有已打針者才可入處所，惟豁免僅限於疫苗通行證，市民仍需使用安心出行。

「疫苗通行證」適用在餐飲、商場等，另外亦透過行政旨令應用在安老院、學校、或有不同規定，中小學生有豁免。第一階段，即4月29日前，12歲以上者需要打1針才可入內。適用人士包括12歲或以上人士，有醫生證明則可豁免。除豁免情況外，市民需帶疫苗接種紀錄到處所，當中分為兩類處所，包括主動查核及被動查核處所，進入主動查核處所地方需要市民主動出示證明文件；而被動處所則為新加入處所，例如商場、街市、百貨公司等，如被查核時才需要出示，換言之只需要像身份證一樣攜帶紀錄則可。至於酒店、賓館等新加處所，市民亦需攜帶疫苗接種紀錄才可進入。

「疫苗通行證」分兩種，餐食處所、會址，主動由處所負責人主動檢查二維碼；商場、百貨公司、街市等，員工要符合要求，但客戶不用主動出示二維碼，如「帶身份證」。「疫苗通行證」內的針卡，可用實體或網上版。