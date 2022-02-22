3名染疫離世幼童均現急性腦炎　劉宇隆憂Omicron再度變異

本港昨日(21日)確診宗數再破單日紀錄，增7,533宗病例，累計確診達60,363宗，再多16名新冠患者死亡，包括1名11個月大女嬰，成為本港迄今最年輕的過世疫患。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早(22日)在電台節目表示，該名女嬰是本港過去10天內、第3名5歲以下兒童感染離世的個案，形容接二連三出現相關個案令人感到十分擔憂，並稱由於相關兒童個案都出現急性腦炎的情況，擔心Omicron BA.2是否有再變異。

劉表示，與內地來港的專家分析過這3宗個案，發現患者都有腦水腫、急性腦炎、上呼吸感染等情況。據他個人估計，可能涉及這些兒童沒有接種疫苗，加上過去一段時間兒童沒有上學，可能無機會接觸到病毒，影響保護力，亦可能是涉及先天免疫功能缺陷；他重申新冠病毒可以影響到很多器官，不止會影響肺部。

身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆認為，當局需要再加大力度推動接種疫苗，又建議可考慮接種第二及第三劑疫苗之間的距離是否可以縮短至2個月。