麗豪航天城及富薈馬頭圍酒店改收疫患　外傭來港檢疫房間減少

​政府今日(22日)公布，於下月1日起所有來港工作的外傭，可選擇於指定檢疫設施或3間指定檢疫酒店接受強制檢疫，分別是華逸酒店、香港沙田萬怡酒店、及奧斯酒店。

政府發言人表示，本港第5波疫情嚴峻，政府因而推行社區隔離設施酒店計劃，供新冠病毒檢測結果呈染疫、但徵狀輕微或無病徵的人士入住隔離。政府經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施，以配合落實上述計劃。現時已入住該2間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，酒店會逐一聯絡受影響的人士。

發言人表示，現時所有海外地區均為A組指明地區，而所有由海外地區抵港的人士均須接受相同的檢疫安排，包括於指定檢疫酒店強制檢疫14天。因此由下月1日起，所有來港工作的外傭除可選擇於指定檢疫設施接受強制檢疫，亦可與其他海外地區抵港人士一樣，選擇於指定檢疫酒店接受強制檢疫。

至於已預約於下月1日或以後入住該2間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。政府感謝外傭、僱主及職業介紹所的諒解與配合。

發言人表示，酒店會逐一聯絡受影響人士，為現正入住或將入住麗豪航天城酒店或富薈馬頭圍酒店接受強制檢疫的外傭作出如下安排，包括安排於下月1日前入住麗豪航天城酒店的外傭，遷往香港沙田萬怡酒店繼續檢疫，相關外傭、僱主或職業介紹所毋須另行為外傭預約繼續檢疫的房間，麗豪航天城酒店會退回已繳付的餘下檢疫日子的房費，而香港沙田萬怡酒店會逐一聯絡僱主或職業介紹所，收取餘下檢疫日子的房費。任何房價差額會由政府承擔。然而，如外傭強制檢疫令註明的完成檢疫日期為本月24日前，則將繼續於麗豪航天城酒店完成檢疫。

如外傭原定於下月1日或之後入住麗豪航天城酒店或富薈馬頭圍酒店，酒店會全數退回已繳付的房費。僱主或職業介紹所可另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，相關酒店包括有650間房間的華逸酒店，每晚700港元；香港沙田萬怡，有500間房間，3月8日前入住每晚650港元，3月8日及之後入住每晚850港元；及奧斯酒店，有151間房間，每晚650港元。