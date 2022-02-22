cdf Beauty多軌並行　美妝新體驗

逛免稅店是不少市民出外旅行時的指定動作，即使此刻仍未能飛，市民亦可以在中免集團旗下的cdf Beauty綜合美妝旗艦店選購心頭好。中免集團在大中華區擁有逾200間免稅店，現時是全球最大的免稅品經銷商。中免集團為應對持續多時的疫情，開拓線上線下全新商業模式，開通會員制以多軌並行的銷售策略，令旗艦店在疫情期間保持競爭力，榮獲《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」中的「超卓綜合美妝大獎」，集團亦已於澳門開設全新旗艦店，為大灣區以至海外業務建立重要里程碑。

位於東涌東薈城的cdf Beauty，由兩間商舖組成，佔地約10,000平方呎，無論是化妝品、護膚品、香水甚至是高端美容儀器，都分門別類整齊展示於專櫃上，予人一種尊尚華麗而又不失潮流的購物體驗。中免香港市內免稅店有限公司總經理區美詩指出，cdf Beauty是中免集團在香港首間綜合美妝旗艦店，店內雲集50個國際頂尖美妝品牌。中免集團隸屬中國旅遊集團，是目前世界排名第一的免稅品經銷商，藉着龐大的旅遊供應鏈資源，公司已為通關作好準備，預期在通關後可繼續發揮優勢，吸納來自世界各地的顧客。

過去兩年的新冠疫情對零售業務造成很大打擊，經營環境艱難，她對公司獲獎感到非常開心，直言疫情下經營生意不容易，全靠所有同事上下一心，走過一波又一波疫情，故此整個團隊對得獎感到很鼓舞。她作為管理層，積極採取更靈活的措施應對疫情，公司由2020年起投入資源發展cdf Beauty網上商城，成功將實體零售轉化為線上業務，滿足顧客全新購物模式的需求。cdf Beauty憑着O2O線上線下雙向引流的經營模式，降低了疫情對經營的影響。

cdf Beauty位於旅遊及行山熱點之一的東涌，亦靠近香港國際機場，是很多海外及本地旅客必經之地。自引入線上購物系統以來，顧客購物後可選擇到門市自取或送貨到家，而到門市取貨的客人，更可即時獲店內的專業美容顧問提供美妝建議。

除開拓線上購物，公司亦於去年11月開通「中免會員」系統，讓客人登記成為會員，消費時可以賺取積分，累積一定分數時可轉為現金使用，不但在香港境內適用，亦可以在全國200間店舖使用，會員生日時消費更有雙倍積分，她補充「因為中免有非常多的尊貴會員禮遇，現時已經有超過1,850萬人成為會員！」

除了旗艦店，公司現時於東薈城一期設置了「限定店」（Pop up Store），充滿節日氣氛的布置成為了打卡熱點，既有專人為顧客提供專業美妝建議，亦會派發宣傳單張，吸引不少市民停下腳步觀看，讓更多人認識cdf Beauty。

談及公司未來大計，她指除了繼續開拓香港及澳門的線上線下業務，亦於去年12月在澳門開設當地首家旗艦店，標誌着中免集團於大灣區以至海外業務拓展邁出新的一步。而位於澳門上葡京綜合度假村的尚品匯購物中心內的旗艦店，佔地8萬平方呎，匯聚超過170個時尚品牌，除了美妝香水，更包括時裝、名錶珠寶，以至環球特色美食及紀念品等，亦設有多個購物專區及貴賓室，為顧客提供個人化購物體驗。